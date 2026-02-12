Sismo de magnitud 6.1 sacudió el norte de Chile y se sintió en Argentina

Un sismo de magnitud 6.1 se registró durante la mañana del jueves en el norte de Chile y fue percibido en amplias zonas del país y en provincias argentinas cercanas a la cordillera. El movimiento tuvo su epicentro a pocos kilómetros del Parque Nacional Fray Jorge, en la región de Coquimbo, y generó una rápida activación de los sistemas de monitoreo sísmico.
El evento ocurrió a las 10:34:30 hora local, con una profundidad estimada de 33 kilómetros. Hasta el momento, los organismos oficiales no informaron daños materiales ni personas afectadas, aunque el fenómeno se sintió con claridad en varias regiones del centro y norte chileno.
Dónde se produjo yqué intensidad tuvo
El epicentro se localizó a 15 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge, con coordenadas aproximadas de latitud -30.78 y longitud -71.61. La magnitud de 6.1 lo ubica dentro de los sismos de intensidad moderada a fuerte, capaces de generar preocupación en la población, aunque sin consecuencias mayores según los primeros reportes técnicos.
Temblor en el norte de Chile fue percibido en provincias argentinas.
Las percepciones iniciales indicaron que el temblor fue sentido entre las regiones de Atacama y Ñuble, lo que refleja su alcance territorial pese a la profundidad registrada.
Monitoreo oficial
El organismo nacional encargado de la gestión de emergencias continúa con el seguimiento de la actividad sísmica posterior al evento. De acuerdo con la evaluación preliminar, las características del movimiento no presentan condiciones para provocar un tsunami en las costas chilenas, por lo que no se activaron alertas de ese tipo.
Las autoridades mantienen el monitoreo preventivo como parte de los protocolos habituales ante este tipo de fenómenos, especialmente en una zona con antecedentes sísmicos relevantes.
El sismo también se sintió en Argentina
Desde el lado argentino, se reportaron percepciones del movimiento en provincias cercanas a la cordillera de los Andes. Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis registraron sensaciones leves a moderadas, sin que se informaran consecuencias materiales ni interrupciones de servicios.
La propagación del movimiento hacia el este respondió a la magnitud del evento y a la profundidad del foco, factores que favorecen su percepción a grandes distancias.