Un fuerte sismo sacudió a San Juan y se sintió en varias provincias

Un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en el este de San Juan sacudió este jueves por la mañana a esa provincia y se sintió con distinta intensidad en Mendoza, Córdoba, La Rioja y otras zonas del centro-oeste argentino. Hasta el momento, no se registraron daños materiales ni víctimas, informaron desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
El movimiento sísmico se produjo a las 11:14 horas y tuvo su epicentro a 90 kilómetros al este de la ciudad de San Juan, a 211 km al noreste de Mendoza y a unos 30 km al noroeste de Marayes. La profundidad fue relativamente baja, de 10 km, lo que permitió que el temblor fuera percibido en un amplio radio.
Un fuerte sismo sacudió a San Juan.
¿Dónde se sintió el temblor?
De acuerdo al reporte oficial del INPRES, el sismo fue percibido con diferente intensidad según la cercanía al epicentro:
En Villa San Agustín, San Juan capital y Chepes (La Rioja), el fenómeno fue notoriamente sentido, provocando el leve movimiento de objetos colgantes.
En la ciudad de San Juan, la intensidad fue estimada entre III y IV en la escala de Mercalli modificada.
En Córdoba capital y Río Cuarto, la percepción fue más débil (grado II a III), y solo advertida por personas en reposo o en edificios altos.
En Mendoza, especialmente en pisos altos, algunos vecinos reportaron el movimiento en redes sociales.
Hasta el momento, las autoridades locales no han informado daños estructurales ni personas afectadas. Sin embargo, aclararon que se continúa monitoreando la situación, ya que algunas réplicas menores podrían producirse en las próximas horas.
San Juan se encuentra ubicada en una zona de alta sismicidad dentro de Argentina. La provincia ha experimentado numerosos eventos similares a lo largo de los años, siendo uno de los puntos más monitoreados por el INPRES. Este tipo de movimientos, aunque generan preocupación, forman parte del comportamiento geológico esperado en la región.
Sin daños ni heridos.
Reacciones en redes sociales
Tras el movimiento telúrico, usuarios de redes sociales reportaron el sismo desde distintos puntos del país, especialmente en Mendoza capital, San Juan y Córdoba, donde muchos aseguraron haber sentido una vibración breve pero intensa.
Frases como "tembló todo el edificio" o "sentí que se movía el piso" se repitieron en publicaciones de X (ex Twitter), mientras que algunos vecinos compartieron videos de lámparas oscilando o comentarios sobre la evacuación preventiva en oficinas. En general, la reacción fue de sorpresa pero sin pánico, dado que se trató de un fenómeno breve y sin consecuencias visibles.