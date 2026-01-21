Se registró un sismo de magnitud 4.4° en Córdoba, el tercero en pocas horas

Un sismo de sacudió este martes a la la localidad de Deán Funes, en el norte de Córdoba, con una repercusión que alcanzó a varias localidades de la provincia.
Así lo comunicó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). Es el tercer temblor que se registra en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas.
Un sismo de sacudió este martes a la la localidad de Deán Funes, en el norte de Córdoba, con una repercusión que alcanzó a varias localidades de la provincia.
Según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), tuvo una magnitud de 4.4° en la escala de Richter y se registró a 21 km de profundidad a las 20.01.
Se trata del tercer sismo que ocurre en la provincia en las últimas 24 horas. El primero, según Inpres, ocurrió este lunes a las 23.10 y tuvo su epicentro 22 kilómetros al norte de Alta Gracia. Tuvo una magnitud de 2.6° y fue a 26 kilómetros de profundidad.
Vecinos de Villa San Nicolás y La Calera reportaron sentirlo.
El segundo ocurrió horas más tarde, este martes a la 1.33 y tuvo su epicentro más al norte en la provincia, entre La Falda y Cosquín, a 16 kilómetros al sur de la primera localidad.
Su magnitud fue de 2.6° y fue a 22 km. de profundidad. Según los datos proporcionados por el Instituto, vecinos de Santa María de Punilla, Villa Carlos Paz, Tanti, La Calera, La Falda, Río Ceballos y Salsipuedes lo sintieron.