Un fuerte sismo en Chile se sintió con fuerza en Mendoza

Esta mañana, a las 8:43 (hora local), se registró un sismo con epicentro en la zona central de Chile que fue percibido con claridad en Mendoza y otras provincias argentinas.
Un temblor de 5,5 grados en la escala de Richter, con epicentro en la zona central de Chile, se sintió esta mañana en Mendoza, San Juan y Córdoba. Las autoridades descartaron riesgo de tsunami y no se reportaron daños graves hasta el momento.
El movimiento telúrico, medido con distintas magnitudes por organismos oficiales, generó alerta entre la población, aunque hasta ahora no se informaron daños estructurales significativos ni víctimas.
Las instituciones de monitoreo sísmico de ambos países evalúan réplicas y posibles efectos locales.
Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) de Argentina, el sismo alcanzó una magnitud de 5,5 en la escala de Richter.
Por su parte, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile estimó una magnitud preliminar de 5,6. En cuanto a su localización, el epicentro se situó entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins, con una profundidad que no fue uniforme en los primeros informes.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile, junto con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), descartaron que el sismo reúna las condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas.
Las autoridades chilenas indicaron que el fenómeno se sintió entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins, abarcando una franja que incluiría localidades costeras e interioranas del país vecino.
En Argentina, además de Mendoza, el temblor fue percibido en San Juan y Córdoba. En Córdoba, algunos vecinos que habitan en edificios altos reportaron haber sentido el movimiento.
Hasta el momento, no se han confirmado daños de consideración.
En Mendoza, vecinos de la zona sur y del Gran Mendoza detallaron que el temblor fue notorio, especialmente en edificios altos. Algunos testigos relataron oscilaciones perceptibles en luminarias, puertas y objetos colgantes.
Las autoridades locales aún no emitieron un informe consolidado de daños, pero se encuentran en evaluación técnica por parte de organismos competentes.
Respecto a réplicas, los organismos sismológicos suelen monitorear movimientos menores que puedan seguir tras un evento principal de esta magnitud. No se reportaron réplicas significativas. Las autoridades instan a mantener la tranquilidad y atender las recomendaciones oficiales.
Entre las medidas sugeridas en situaciones como esta se destacan:
Mantener la calma y permanecer en un lugar seguro, preferentemente lejos de ventanas, cristales, mobiliario inestable o estructuras que puedan desprenderse.
En interiores, ubicarse bajo muebles resistentes (mesas, escritorios) o junto a elementos estructurales firmes.
Si se está en la calle, alejarse de fachadas, postes, cables eléctricos o elementos susceptibles de caída.
Evitar el uso innecesario de ascensores hasta que se certifique que no haya riesgo estructural.
Estar atento a avisos oficiales emitidos por organismos de defensa civil, sismología o autoridades locales.
