Sismo de magnitud 7.6 sacude el Pasaje de Drake entre Sudamérica y la Antártida

Los expertos señalan que los movimientos sísmicos en esta zona son relativamente comunes debido a la interacción de placas tectónicas en el extremo sur del continente. Sin embargo, un sismo de esta magnitud puede generar temblores en barcos y bases de investigación cercanas, aunque el impacto en la población humana es limitado debido a la baja densidad de asentamientos en la región.