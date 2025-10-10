#HOY:

Sismo de magnitud 7.6 sacude el Pasaje de Drake entre Sudamérica y la Antártida

Un terremoto de magnitud 7.6 se registró este viernes en el Pasaje de Drake, el estrecho que separa Sudamérica de la Antártida, cerca de Chile y Argentina, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Pasaje de Drake es una de las zonas marítimas más turbulentas del planeta. Allí circula la Corriente Circumpolar Antártica, que fluye desde el Pacífico hacia el Atlántico y actúa como una barrera térmica, impidiendo que las aguas más cálidas del norte lleguen a la región antártica.

Estas condiciones generan mar agitado y dificultan la navegación, donde los accidentes marítimos han sido frecuentes a lo largo de la historia.

(250502) -- PUNTA ARENAS, 2 mayo, 2025 (Xinhua) -- Personas son evacuadas tras el terremoto que afectó a la ciudad de Puerto Williams, en Punta Arenas, Chile, el 2 de mayo de 2025. Un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter sacudió el pasaje de Drake a las 20:58 (hora de Beijing) del viernes, de acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China. (Xinhua/Ignacio Cárdenas/UNO NOTICIAS) (jg) (da) (ce)El estrecho bordea Punta Arenas (Chile). Foto: Archivo

Lugar

En la costa sudamericana, el estrecho bordea Punta Arenas (Chile) y Ushuaia (Argentina), mientras que al otro lado se encuentra la Antártida, comenzando por la Isla Decepción, territorio reclamado por Chile, Argentina y el Reino Unido.

Por el momento, las autoridades no han emitido alerta de tsunami, a diferencia de otros sismos previos en la región que sí generaron preocupación por oleajes.

La región estuvo atravesada por lluvias y nevadas desde el sábado.El estrecho bordea Ushuaia .

Los expertos señalan que los movimientos sísmicos en esta zona son relativamente comunes debido a la interacción de placas tectónicas en el extremo sur del continente.

Magnitud

Sin embargo, un sismo de esta magnitud puede generar temblores en barcos y bases de investigación cercanas, aunque el impacto en la población humana es limitado debido a la baja densidad de asentamientos en la región.

El USGS continuará monitoreando la actividad sísmica y publicará actualizaciones sobre posibles réplicas o impactos en la región antártica y sudamericana.

