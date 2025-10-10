Sismo de magnitud 7.6 sacude el Pasaje de Drake entre Sudamérica y la Antártida

Un terremoto de magnitud 7.6 se registró este viernes en el Pasaje de Drake, el estrecho que separa Sudamérica de la Antártida, cerca de Chile y Argentina, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Los expertos señalan que los movimientos sísmicos en esta zona son relativamente comunes debido a la interacción de placas tectónicas en el extremo sur del continente. Sin embargo, un sismo de esta magnitud puede generar temblores en barcos y bases de investigación cercanas, aunque el impacto en la población humana es limitado debido a la baja densidad de asentamientos en la región.
Un terremoto de magnitud 7.6 se registró este viernes en el Pasaje de Drake, el estrecho que separa Sudamérica de la Antártida, cerca de Chile y Argentina, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El Pasaje de Drake es una de las zonas marítimas más turbulentas del planeta. Allí circula la Corriente Circumpolar Antártica, que fluye desde el Pacífico hacia el Atlántico y actúa como una barrera térmica, impidiendo que las aguas más cálidas del norte lleguen a la región antártica.
Estas condiciones generan mar agitado y dificultan la navegación, donde los accidentes marítimos han sido frecuentes a lo largo de la historia.
En la costa sudamericana, el estrecho bordea Punta Arenas (Chile) y Ushuaia (Argentina), mientras que al otro lado se encuentra la Antártida, comenzando por la Isla Decepción, territorio reclamado por Chile, Argentina y el Reino Unido.
Por el momento, las autoridades no han emitido alerta de tsunami, a diferencia de otros sismos previos en la región que sí generaron preocupación por oleajes.
Los expertos señalan que los movimientos sísmicos en esta zona son relativamente comunes debido a la interacción de placas tectónicas en el extremo sur del continente.
Sin embargo, un sismo de esta magnitud puede generar temblores en barcos y bases de investigación cercanas, aunque el impacto en la población humana es limitado debido a la baja densidad de asentamientos en la región.
El USGS continuará monitoreando la actividad sísmica y publicará actualizaciones sobre posibles réplicas o impactos en la región antártica y sudamericana.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.