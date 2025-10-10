Trump anuncia aranceles del 100% sobre China y eleva la guerra comercial
“China ha adoptado una posición extraordinariamente agresiva sobre el comercio, enviando una carta extremadamente hostil al mundo, anunciando que impondrá controles de exportación a gran escala sobre prácticamente todos los productos que fabrican, e incluso algunos que ni siquiera producen”, afirmó Trump.
Trump endurece la presión sobre China con tarifas y restricciones de software. Credito: REUTERS/Kent Nishimura
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que Estados Unidos impondrá aranceles suplementarios del 100% sobre productos chinos a partir del 1 de noviembre, en respuesta a los controles “extraordinariamente agresivos” que China planea aplicar sobre sus exportaciones.
Trump precisó que, además de los aranceles, EE.UU. implementará controles sobre la exportación de software de importancia estratégica, también desde el 1 de noviembre, según informó en su mensaje en la red Truth Social.
El mandatario aseguró que la medida china “afecta a todos los países, sin excepción, y es absolutamente inaudita en el comercio internacional. Es una desgracia moral en las relaciones con otras naciones”.
Planes
Las autoridades chinas planean imponer aranceles a productos fabricados con minerales raros, como computadoras y artículos electrónicos, componentes esenciales para numerosos sectores económicos.
Trump advirtió que los aranceles recíprocos de Estados Unidos entrarán en vigor el 1 de noviembre, “o antes, dependiendo de otras medidas que tome China”, y reiteró que se impondrán controles sobre la exportación de cualquier software crítico.
