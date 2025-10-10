#HOY:

Tras la destitución

Fiscalía peruana pide prohibir la salida del país a Dina Boluarte

Boluarte fue destituida por el Congreso peruano en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad en el país. En su lugar, juramentó como presidenta José Jerí, hasta ahora jefe del Legislativo.

La fiscalía solicitó 36 meses y 18 meses de prohibición de salida del país para Boluarte Credito: REUTERS/MIKE SEGAR/File Photo
 22:17
Por: 

La Fiscalía de Perú solicitó este viernes a la justicia que prohíba a la expresidenta Dina Boluarte salir del país mientras se desarrollan investigaciones en su contra por los delitos de lavado de activos y negociación incompatible con su cargo.

FILE PHOTO: Peru's President Dina Boluarte addresses the 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York, U.S., September 23, 2025. REUTERS/MIKE SEGAR/File PhotoLa fiscalía solicitó 36 meses y 18 meses de prohibición de salida del país para Boluarte Credito: REUTERS/MIKE SEGAR/File Photo

Pedido

Según informó el Ministerio Público, el pedido busca “asegurar la presencia de Boluarte durante el proceso penal y prevenir una eventual fuga del territorio nacional”.

La Fiscalía solicitó dos medidas de restricción: 36 meses por el caso de lavado de activos y 18 meses por el caso de “aprovechamiento indebido del cargo”.

En la primera investigación, Boluarte está vinculada a presuntas irregularidades financieras durante la campaña electoral de 2021, cuando fue candidata a la vicepresidencia junto a Pedro Castillo, electo por el partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón.

Dina Boluarte's address to the nation plays on a mobile phone, after the Congress voted to remove Boluarte as president, in Lima, Peru, October 10, 2025. REUTERS/Angela PonceLa fiscalía solicitó 36 meses y 18 meses de prohibición de salida del país para Boluarte Credito: REUTERS/Angela Ponce

Segundo caso

En el segundo caso, se le atribuye haber intervenido en la designación de funcionarios en el Seguro Social de Salud y en el pago de beneficios sociales para allegados de un médico que le habría realizado cirugías estéticas.

Este viernes por la madrugada, Boluarte abandonó el Palacio de Gobierno y permanece en su residencia en Lima, según informaron medios locales.

Perú

