Fiscalía peruana pide prohibir la salida del país a Dina Boluarte

La Fiscalía de Perú solicitó este viernes a la justicia que prohíba a la expresidenta Dina Boluarte salir del país mientras se desarrollan investigaciones en su contra por los delitos de lavado de activos y negociación incompatible con su cargo.
Boluarte fue destituida por el Congreso peruano en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad en el país. En su lugar, juramentó como presidenta José Jerí, hasta ahora jefe del Legislativo.
Según informó el Ministerio Público, el pedido busca “asegurar la presencia de Boluarte durante el proceso penal y prevenir una eventual fuga del territorio nacional”.
La Fiscalía solicitó dos medidas de restricción: 36 meses por el caso de lavado de activos y 18 meses por el caso de “aprovechamiento indebido del cargo”.
En la primera investigación, Boluarte está vinculada a presuntas irregularidades financieras durante la campaña electoral de 2021, cuando fue candidata a la vicepresidencia junto a Pedro Castillo, electo por el partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón.
En el segundo caso, se le atribuye haber intervenido en la designación de funcionarios en el Seguro Social de Salud y en el pago de beneficios sociales para allegados de un médico que le habría realizado cirugías estéticas.
Este viernes por la madrugada, Boluarte abandonó el Palacio de Gobierno y permanece en su residencia en Lima, según informaron medios locales.
