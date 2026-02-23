Violencia en Alto Verde: balearon a un joven para robarle la bicicleta

La secuencia fue breve, violenta y pudo terminar en tragedia. Un joven de 18 años resultó herido de un disparo en la mano derecha cuando, según su propio relato, fue sorprendido por dos delincuentes que intentaron robarle la bicicleta en la Manzana 5 de Alto Verde.
El hecho ocurrió el domingo por la noche, cerca de las 23, en jurisdicción de la Comisaría 24ª. La víctima fue identificada como Alexis Esteban Cáceres, domiciliado en ese sector del distrito costero.
El ataque
De acuerdo con las actuaciones policiales, Cáceres regresaba a su vivienda cuando fue interceptado por dos sujetos. Uno de ellos portaba un arma de fuego.
Siempre según la versión brindada por el muchacho, los agresores intentaron sustraerle la bicicleta. Se produjo entonces un forcejeo con el individuo armado. En medio de esa lucha, el arma se accionó y el proyectil impactó en la mano derecha del joven, provocándole una herida con orificio de entrada sin salida.
El disparo no solo frustró el robo, sino que dejó al joven lesionado y a los atacantes en fuga.
Del dispensario a hospital
Herido, Cáceres se trasladó por sus propios medios hasta el Dispensario Demetrio Gómez, donde recibió las primeras curaciones por parte del enfermero de turno.
Minutos más tarde, alrededor de las 22.50, ingresó al Hospital José María Cullen también por sus propios medios. Allí tomó intervención personal policial que cumplía servicio adicional en el nosocomio.
La médica de guardia examinó al joven, mientras que desde la dependencia interviniente se intentó establecer comunicación con el Ministerio Público de la Acusación para informar lo sucedido.
Peritajes en la madrugada
Ya en la madrugada del domingo, personal de Criminalística de la PDI se constituyó en la intersección de Demetrio Gómez y Juan Cantero, frente al domicilio de la víctima.
Personal policial trabajó en la escena del suceso. Foto: archivo El Litoral
Los investigadores inspeccionaron la zona además de concretar una minuciosa búsqueda de indicios balísticos y rastros. Según se supo en la zona no habría cámaras de videovigilancia que pudieran aportar registros del ataque.
La causa fue caratulada como “lesiones dolosas en tentativa de robo” y quedó en manos del fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación.
Por el momento, los autores permanecen prófugos y no trascendieron mayores datos sobre su identidad.
En Alto Verde, una vez más, la noche dejó su saldo de violencia. Esta vez fue una bicicleta el botín buscado. Y una mano atravesada por una bala, la huella concreta de un intento de robo que pudo haber terminado mucho peor.