Juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: enfrenta una pena de hasta 20 años
El hijo de Roberto Pettinato comenzó a ser juzgado por el incendio ocurrido en 2022 en su departamento del barrio porteño de Belgrano, donde murió el médico Melchor Rodrigo. Está acusado de estrago doloso seguido de muerte.
Este lunes comenzó el juicio oral contra Felipe Pettinato, imputado por elincendio en su departamento que provocó la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo en mayo de 2022. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 y podría derivar en una condena de entre 8 y 20 años de prisión si se lo encuentra culpable.
El hecho que originó la causa
El caso se remonta a la madrugada del 16 de mayo de 2022, cuando se produjo un incendio en un departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano. Según la investigación judicial, el fuego se inició en la vivienda donde Pettinato residía y donde también se encontraba el médico neurólogo Melchor Rodrigo, quien falleció a raíz de las graves quemaduras sufridas.
Juicio oral contra Felipe Pettinato
De acuerdo con el expediente, la víctima murió luego de sufrir lesiones en gran parte de su cuerpo, mientras que el imputado resultó ileso. La causa avanzó bajo la figura de “estrago doloso seguido de muerte”, una calificación que contempla penas severas en el Código Penal argentino.
El proceso judicial se desarrollará en varias audiencias, algunas bajo modalidad virtual, y contará con la participación de jueces, fiscalía y querellantes. En representación de la acusación interviene el Ministerio Público Fiscal, mientras que la querella está encabezada por familiares del médico fallecido.
El juicio llega casi cuatro años después del hecho, tras una extensa etapa de instrucción que incluyó peritajes técnicos y reconstrucciones del incendio. En ese período, la causa también tuvo repercusión mediática debido al perfil público del imputado y a las circunstancias en que ocurrió el episodio.
Las acusaciones y el proceso judicial
Durante el debate, la fiscalía buscará probar que el incendio fue provocado de manera intencional, lo que sustentaría la imputación por estrago doloso. Esta figura penal se aplica cuando un incendio genera un peligro común y tiene consecuencias fatales, como en este caso.
En caso de ser hallado culpable, Pettinato enfrenta una pena que podría llegar hasta los 20 años de prisión, dependiendo de la valoración que haga el tribunal sobre las pruebas presentadas.
La defensa, en tanto, intentará desacreditar la hipótesis acusatoria y plantear su propia reconstrucción de los hechos. Entre los puntos centrales del juicio se esperan testimonios de peritos, especialistas en incendios y personas cercanas a las partes involucradas.
Otro aspecto relevante es la presencia de los familiares de la víctima, quienes siguen de cerca el proceso judicial. La madre del médico fallecido participa como querellante en la causa, acompañada por sus representantes legales.
El tribunal encargado del juicio está integrado por tres magistrados, quienes deberán evaluar la prueba reunida durante el debate para determinar si corresponde o no una condena. Se prevé que el proceso se extienda durante varias audiencias antes de conocerse un veredicto.
El caso generó atención pública desde el inicio por tratarse del hijo del músico y conductor Roberto Pettinato, lo que derivó en una amplia cobertura mediática. Sin embargo, en el plano judicial, el foco estará puesto en el análisis de las pruebas y la determinación de responsabilidades penales.
El juicio representa una instancia clave para esclarecer lo ocurrido en aquel incendio que terminó con la vida del neurólogo. Tras años de investigación y demoras en el inicio del debate, la etapa oral marcará el momento en que se expongan los argumentos de las partes y se defina la situación procesal del acusado.
Si bien el proceso recién comienza, la expectativa está puesta en las pruebas que se presentarán en las audiencias y en el impacto que el fallo final pueda tener tanto en el entorno familiar de la víctima como en el propio imputado. La resolución del tribunal será determinante para cerrar un caso que, desde 2022, permanece bajo el escrutinio público y judicial.