Justicia

Juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: enfrenta una pena de hasta 20 años

El hijo de Roberto Pettinato comenzó a ser juzgado por el incendio ocurrido en 2022 en su departamento del barrio porteño de Belgrano, donde murió el médico Melchor Rodrigo. Está acusado de estrago doloso seguido de muerte.