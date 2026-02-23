Departamento San Justo

Ruta 2: Borla destacó los primeros movimientos de suelo y la continuidad del tránsito

El senador provincial Rodrigo Borla recorrió los primeros avances de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 2, al este de la ciudad de San Justo. Con un presupuesto superior a los 21 mil millones de pesos, el proyecto incluye trabajos hidráulicos, rotondas e iluminación, y se ejecutará sin interrupciones totales del tránsito.