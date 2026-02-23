#HOY:

Ruta 2: Borla destacó los primeros movimientos de suelo y la continuidad del tránsito

El senador provincial Rodrigo Borla recorrió los primeros avances de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 2, al este de la ciudad de San Justo. Con un presupuesto superior a los 21 mil millones de pesos, el proyecto incluye trabajos hidráulicos, rotondas e iluminación, y se ejecutará sin interrupciones totales del tránsito.

El legislador, representante del departamento San Justo y presidente del bloque Unidos en el Senado santafesino, visitó los tramos iniciales donde la empresa adjudicataria comenzó con las tareas preliminares de campo.

Las primeras intervenciones se concentran en el levantamiento y corrimiento de alambrados, paso clave para liberar la traza y permitir el avance de la maquinaria sobre el futuro corredor pavimentado.

Primeros movimientos y colaboración de productores

Borla destacó que el inicio de los trabajos fue posible gracias a la predisposición de los propietarios rurales frentistas a la Ruta 2, quienes facilitaron el corrimiento de cercos y límites para agilizar el desarrollo de la obra.

“Gracias a la predisposición de los propietarios de los campos que se encuentran frente a la Ruta 2, rápidamente se pudo comenzar con las primeras tareas”, señaló el senador en declaraciones a medios regionales.

Estas acciones forman parte de la etapa inicial de una obra de gran escala que no sólo contempla la pavimentación de un camino natural existente, sino también una intervención integral sobre la infraestructura vial.

Una obra integral y sin corte total de tránsito

El proyecto cuenta con una inversión superior a los 21 mil millones de pesos e incluye trabajos hidráulicos, construcción de rotondas, iluminación y otras mejoras estructurales destinadas a optimizar la seguridad y conectividad de la región.

No obstante, Borla subrayó que uno de los aspectos sustanciales para consolidar la futura calzada es el levantamiento y la correcta compactación del suelo, proceso técnico fundamental para garantizar la durabilidad de la pavimentación.

En relación a la circulación vehicular, el senador aseguró que no se prevé el corte total del tránsito durante la ejecución de la obra. Según explicó, se implementarán desvíos y bypass provisorios que permitirán mantener la conectividad mientras se desarrollan los trabajos sobre la traza principal.

De esta manera, la pavimentación de la Ruta 2 comienza a materializarse como una de las intervenciones viales más relevantes para el departamento San Justo, con impacto directo en la producción, el transporte y la integración territorial.

