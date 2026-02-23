#HOY:

Impulsada por el senador Pirola

Humboldt tendrá un nuevo natatorio del Programa Deporte y Recreación

“Decidimos avanzar con este nuevo natatorio porque el acceso al deporte en cada localidad impacta directamente en la formación de nuestros chicos y en la vida de la comunidad”, expresó Pirola al momento de la firma.

La obra se realizará en la Unión Vecinal Colonia La Nueva y será el natatorio número 17 que se impulsa en el Departamento Las Colonias.
Por: 

El senador provincial Rubén Pirola firmó en Humboldt el convenio para la construcción de un nuevo natatorio en el marco del Programa Deporte y Recreación.

La obra se realizará en la Unión Vecinal Colonia La Nueva y será el natatorio número 17 que se impulsa en el Departamento Las Colonias.

La obra se realizará en la Unión Vecinal Colonia La Nueva y será el natatorio número 17 que se impulsa en el Departamento Las Colonias.

“Decidimos avanzar con este nuevo natatorio porque el acceso al deporte en cada localidad impacta directamente en la formación de nuestros chicos y en la vida de la comunidad”, expresó Pirola al momento de la firma.

En positivo

La actividad se desarrolló junto al presidente comunal Martín Puchi Quiróz, con quien rubricó el acuerdo que permitirá poner en marcha el proyecto en esa institución de la localidad.

“Cuando las decisiones se toman en conjunto y se sostienen en el tiempo, el acceso al deporte y la recreación se consolida como una base firme que amplía oportunidades para las próximas generaciones”, afirmó el senador.

Proyecto

El Programa Deporte y Recreación viene desarrollándose de manera sostenida en distintas localidades del departamento, fortaleciendo espacios comunitarios y promoviendo el derecho al deporte como parte del desarrollo integral de niños y jóvenes.

