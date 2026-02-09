Pirola suma al pulso local del fin de semana en Las Colonias

“Acompaño una manera de hacer que es tan propia de nuestras comunidades, coincidiendo en los valores que expresan y siendo muy consciente de que fortalecen nuestro entramado social. De ahí que sumar a cada uno de estos eventos se da de manera natural”, expresó Rubén Pirola.
Durante este fin de semana, distintas localidades del Departamento Las Colonias desarrollaron actividades con fuerte participación comunitaria y protagonismo de instituciones locales.
Las actividades desarrolladas reflejan una forma de hacer arraigada en cada localidad, donde instituciones, vecinos y tradiciones sostienen la vida social del departamento.
En San Jerónimo Norte, Grutly y San Agustín
En San Jerónimo Norte, el municipio organizó una bicicleteada nocturna que reunió a vecinos en una propuesta abierta y participativa. En la misma localidad, el Centro de Jubilados y Pensionados de San Jerónimo Norte celebró su 50° aniversario, marcando una fecha significativa para la institución y la comunidad que la sostiene.
En San Agustín, los carnavales volvieron a convocar a la comunidad en una expresión cultural central para la vida local. En Grütly, la Fiesta del Liso reafirmó una tradición que identifica al pueblo y convoca año tras año a vecinos y visitantes.
Las actividades desarrolladas reflejan una forma de hacer arraigada en cada localidad, donde instituciones, vecinos y tradiciones sostienen la vida social del departamento.
En Esperanza
Finalmente, en Esperanza, la Parroquia San Pío de Pietrelcina llevó adelante el Festival de San Pío de Pietrelcina, una celebración con amplia participación comunitaria.
Las actividades desarrolladas reflejan una forma de hacer arraigada en cada localidad, donde instituciones, vecinos y tradiciones sostienen la vida social del departamento.
Las actividades desarrolladas reflejan una forma de hacer arraigada en cada localidad, donde instituciones, vecinos y tradiciones sostienen la vida social del departamento.