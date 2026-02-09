#HOY:

Pirola suma al pulso local del fin de semana en Las Colonias

Durante este fin de semana, distintas localidades del Departamento Las Colonias desarrollaron actividades con fuerte participación comunitaria y protagonismo de instituciones locales.

Las actividades reflejan una forma de hacer arraigada en cada localidad, donde instituciones, vecinos y tradiciones sostienen la vida social del departamento.
“Acompaño una manera de hacer que es tan propia de nuestras comunidades, coincidiendo en los valores que expresan y siendo muy consciente de que fortalecen nuestro entramado social. De ahí que sumar a cada uno de estos eventos se da de manera natural”, expresó Rubén Pirola.

Durante este fin de semana, distintas localidades del Departamento Las Colonias desarrollaron actividades con fuerte participación comunitaria y protagonismo de instituciones locales.

En San Jerónimo Norte, Grutly y San Agustín

En San Jerónimo Norte, el municipio organizó una bicicleteada nocturna que reunió a vecinos en una propuesta abierta y participativa. En la misma localidad, el Centro de Jubilados y Pensionados de San Jerónimo Norte celebró su 50° aniversario, marcando una fecha significativa para la institución y la comunidad que la sostiene.

En San Agustín, los carnavales volvieron a convocar a la comunidad en una expresión cultural central para la vida local. En Grütly, la Fiesta del Liso reafirmó una tradición que identifica al pueblo y convoca año tras año a vecinos y visitantes.

En Esperanza

Finalmente, en Esperanza, la Parroquia San Pío de Pietrelcina llevó adelante el Festival de San Pío de Pietrelcina, una celebración con amplia participación comunitaria.

