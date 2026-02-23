Actividad legislativa

Seguridad territorial: Calvo articuló acciones y entregó equipamiento en la Subcomisaría 14

El senador provincial Alcides Calvo encabezó una reunión con autoridades comunales y policiales de Castellanos y San Antonio para coordinar estrategias de prevención del delito. En el marco del encuentro, entregó equipamiento al Centro de Monitoreo y a la Subcomisaría 14, con el objetivo de mejorar las condiciones operativas y reforzar la seguridad en la región.