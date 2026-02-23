Seguridad territorial: Calvo articuló acciones y entregó equipamiento en la Subcomisaría 14

El senador provincial Alcides Calvo encabezó una reunión de trabajo en las localidades de Castellanos y San Antonio con el objetivo de fortalecer la articulación institucional en materia de seguridad y prevención del delito.
El encuentro contó con la participación de autoridades comunales, representantes del Centro de Monitoreo y de la Subcomisaría 14 —que tiene jurisdicción compartida sobre ambas localidades— y permitió coordinar acciones orientadas a optimizar el trabajo territorial.
La reunión incluyó la presencia de los presidentes comunales Diego Audino (Castellanos) y Mauro Previotto (San Antonio), junto a integrantes de las fuerzas policiales y del sistema de monitoreo local.
El eje del intercambio estuvo puesto en consolidar un esquema de cooperación permanente entre comunas y fuerzas de seguridad, atendiendo a que ambas localidades dependen de la Subcomisaría 14, lo que exige un abordaje conjunto y sincronizado frente a las demandas vecinales.
Desde el entorno del senador remarcaron que este tipo de instancias buscan fortalecer el trabajo preventivo, mejorar los canales de comunicación y garantizar respuestas más ágiles ante situaciones de riesgo o hechos delictivos.
En el marco de la jornada, Calvo realizó la entrega de un televisor destinado al Centro de Monitoreo y un termotanque para la Subcomisaría 14, elementos que habían sido solicitados por las instituciones para mejorar sus condiciones operativas.
El legislador destacó la función estratégica que cumplen ambos organismos en la vida cotidiana de las comunidades. Señaló que tanto el Centro de Monitoreo como la dependencia policial constituyen pilares en la prevención y el acompañamiento a los vecinos, y subrayó la importancia de dotarlos de herramientas adecuadas para el desarrollo de sus tareas.
Asimismo, reafirmó el compromiso de continuar acompañando a cada localidad del departamento en coordinación con las autoridades comunales e instituciones intermedias, con el objetivo de dar respuestas concretas a las necesidades en materia de seguridad pública.
Con este encuentro, se consolidó una agenda de trabajo compartida en el territorio, orientada a fortalecer la presencia institucional y mejorar las condiciones de prevención en Castellanos y San Antonio.