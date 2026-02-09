Calvo se reunió con instituciones deportivas de Estación Clucellas y Rafaela

Mirá tambiénEl gobierno santafesino convocó a paritarias para el miércoles y reabre la discusión salarial
En el marco de su labor legislativa y territorial, el Senador Provincial Alcides Calvo y la Ing. Bárbara Chivallero mantuvieron un encuentro con dirigentes de instituciones deportivas de Estación Clucellas, acompañada por su Presidente Comunal, Eduardo Peretti y de la ciudad de Rafaela en este caso Ferrocarril del Estado.
Buscando fortalecer el deporte como herramienta de inclusión social, formación y desarrollo comunitario, además se abordaron distintos temas que atraviesan los clubes como la mejora en la infraestructura, proyectos y desafíos en cuanto a lo deportivo, la importancia del rol social que cumplen, entre otros.
Impulso
El momento fue oportuno para que Calvo hiciera entrega de donaciones solicitadas por escrito como el Club Sportivo Libertad de Estación Clucellas de reflectores destinados a la mejora de la iluminación en su campo de juego y al Club Ferrocarril del Estado de pelotas de fútbol y básquet, así como también aberturas y vidrios para su salón de usos múltiples en construcción.
Calvo expresó: “Las instituciones deportivas son actores fundamentales en cada una de las localidades, porque no solo promueven la práctica del deporte, sino que cumplen un rol social clave en la contención, formación y acompañamiento de niños, niñas y jóvenes, además, transmitiendo valores como el respeto, el esfuerzo, el trabajo en equipo y la solidaridad".
Desarrollo para las comunidades
En este sentido agregó: "son esenciales para el desarrollo de nuestras comunidades, por eso consideramos imprescindible generar estos espacios de encuentro y diálogo, para acompañar y escuchar a quienes trabajan a diario en las instituciones, conocer sus realidades, sus necesidades y también sus proyectos, vamos a continuar apoyando y gestionando herramientas que permitan fortalecer a los clubes, mejorar su infraestructura y respaldar el enorme compromiso de dirigentes, profesores y colaboradores que sostienen cada institución del Departamento Castellanos”.