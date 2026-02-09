Cristian Garato ganó la Maratón Acuática Río San Javier en homenaje a Fernando Fleitas

La joven promesa sanjavierina Cristian Garato se quedó con la victoria en la Maratón Acuática Río San Javier, competencia que este año rindió homenaje al histórico nadador Fernando Fleitas.
El evento fue organizado por el Club Atlético Huracán, con el apoyo de la Municipalidad de San Javier y el senador Oscar Dolzani, en el marco del calendario del circuito de aguas abiertas de la costa.
La prueba se desarrolló en el camping de Colonia California, a 6 kilómetros al norte de la ciudad, debido a las obras de la nueva costanera en San Javier, y reunió a cerca de 80 nadadores de distintos puntos de la provincia de Santa Fe y de otras provincias argentinas.
La largada se realizó a las 16.30 y los competidores afrontaron un recorrido de 5,8 kilómetros en aguas del río San Javier, en una jornada que contó con buenas condiciones climáticas y una importante presencia de público.
Garato, de 17 años y una de las principales promesas locales en aguas abiertas, completó el trayecto en 55 minutos y 6 segundos, logrando un triunfo que fue celebrado por su familia y por la comunidad deportiva. El segundo lugar fue para Santiago Maidana, de Reconquista, con un tiempo de 55 minutos y 46 segundos.
En la rama femenina se impuso Fátima Salomón, de Paraná (Entre Ríos), con un registro de 1 hora, seguida por Constanza Spinozzi, de Reconquista, con 1 hora, 5 minutos y 2 segundos. La mejor sanjavierina clasificada fue Francesa Martínez, quien finalizó en el 11º puesto con un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 4 segundos.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la llegada del homenajeado Fernando Fleitas, quien completó la travesía acompañado por Martín Carrizo y fue recibido con una ovación por parte del público.
Fleitas agradeció el reconocimiento y destacó el arraigo de San Javier con el río y la tradición en aguas abiertas, al tiempo que subrayó la importancia de contar con infraestructura deportiva, como una pileta climatizada, para seguir formando nadadores de alto nivel.
Carrizo, por su parte, valoró la esencia de las carreras de la costa y celebró poder acompañar a los jóvenes competidores. En tanto, Garato expresó su alegría por el triunfo y remarcó su objetivo de participar en la Santa Fe–Coronda, competencia para la que se entrena intensamente en doble turno en el Club Atlético Unión de Santa Fe.
Desde la organización, la coordinadora de Deportes municipal, Nadia Mendoza, destacó la convocatoria y el orgullo de que un sanjavierino haya ganado la prueba.
Señaló además que, por cuestiones de logística y seguridad en el nuevo escenario, se estableció un cupo de entre 70 y 80 nadadores, y que gran parte de los participantes llegaron desde otras localidades, lo que también favorece la promoción turística de la ciudad.
El secretario general del municipio, Marcial Bugnon, remarcó el acompañamiento de la Municipalidad a las instituciones locales y el impacto positivo de este tipo de eventos para posicionar a San Javier como destino turístico vinculado al río.
Integrantes de la comisión organizadora coincidieron en resaltar el trabajo conjunto de clubes, familias y voluntarios, y plantearon la necesidad de continuar fortaleciendo el apoyo a los nadadores debido a los altos costos que implica la práctica de este deporte.
La jornada culminó con pruebas para categorías infantiles y la entrega de premios en el camping California, un espacio natural que fue especialmente valorado por competidores y espectadores. La Maratón Acuática Río San Javier volvió así a consolidarse como una de las fiestas deportivas más representativas de la región, combinando competencia, homenaje y celebración de la identidad ribereña.