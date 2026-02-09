Cronotipos

Beneficios de levantarse temprano: qué revelan los estudios sobre la salud

La ciencia sugiere que levantarse temprano y dormir conforme al ritmo circadiano puede tener efectos positivos sobre la salud cardiovascular, los hábitos y la calidad de sueño. Un análisis reciente apunta a diferencias claras entre quienes madrugan y quienes son más activos por la noche, conocidos como “alondras” y “búhos”.