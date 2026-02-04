Estrategias cotidianas

Ducharse con luz tenue antes de dormir: cómo ayuda a reducir la ansiedad y mejorar el descanso

Diversos especialistas en sueño y hábitos de bienestar recomiendan ducharse con luz tenue antes de acostarse, una práctica que podría favorecer la relajación, la disminución de la ansiedad y una transición más fluida hacia un sueño reparador.