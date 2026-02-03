Deseo

Lactancia materna: por qué la culpa y la comparación afectan a las madres

Repensar la lactancia desde una mirada más humana e integrativa, lejos de mandatos sociales, comparaciones y miedos que muchas veces generan frustración en las madres. La extracción de leche, los sacaleches y la producción láctea, en el centro de una conversación necesaria.