Día Mundial de la Extracción de Leche Materna: una jornada para visibilizar el trabajo de las madres lactantes

Cada 27 de enero se conmemora el Día Mundial de la Extracción de Leche Materna, una fecha destinada a reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes amamantan y deben recurrir a sacaleches para sostener la alimentación de sus bebés, especialmente en contextos laborales, médicos o de separación temporal.
Una fecha con sentido práctico y social
La efeméride busca poner en primer plano una tarea poco visible: la extracción de leche como parte del proceso de lactancia. Para muchas madres, esta práctica resulta clave para mantener la producción, aliviar molestias físicas y garantizar que el niño o la niña reciba leche materna aun cuando no está presente la persona que amamanta.
La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Crédito: Gentileza
La iniciativa surgió con el objetivo de normalizar el uso de sacaleches y derribar prejuicios asociados a esta herramienta, que suele ser utilizada por mujeres que regresan al trabajo, atraviesan internaciones, tienen bebés prematuros o deben organizar tomas a distancia.
La importancia de la leche materna
La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y complementaria hasta los dos años o más. La extracción permite prolongar este vínculo nutricional incluso cuando las condiciones cotidianas lo dificultan.
Además de sus beneficios inmunológicos y nutricionales, la leche materna aporta ventajas emocionales y económicas. La extracción, en ese sentido, funciona como un puente entre la recomendación médica y la realidad diaria de miles de familias.
Un llamado a generar condiciones adecuadas
El Día Mundial de la Extracción de Leche Materna también apunta a promover políticas públicas y entornos laborales que acompañen a las personas que amamantan. Espacios higiénicos, tiempos de descanso y conservación segura de la leche son aspectos centrales para garantizar este derecho.
Distintas organizaciones remarcan que la lactancia no es solo una responsabilidad individual, sino una práctica que requiere apoyo institucional, social y sanitario.
La conmemoración del 27 de enero invita a valorar una práctica silenciosa pero fundamental para la salud infantil y materna. Reconocer la extracción de leche como parte del proceso de amamantar es un paso más hacia una sociedad que acompañe de manera real a quienes crían.