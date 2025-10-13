Alerta por aumento de muertes súbitas en bebés asociadas al colecho

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió una alerta sobre el incremento de casos de muerte súbita infantil relacionados con la práctica del colecho, es decir, dormir en la misma cama que el bebé.
Según datos oficiales del Ministerio de Salud, en Argentina se produce, en promedio, una muerte súbita por semana en menores de un año.
De los 149 fallecimientos domiciliarios anuales en este grupo etario, 73 corresponden a muertes súbitas, y en el 69,2% de los casos se comprobó que los bebés dormían junto a un adulto.
Los especialistas advierten que compartir la cama con el bebé aumenta significativamente el riesgo de muerte súbita. La probabilidad de que ocurra este tipo de fallecimiento es ocho veces mayor en los niños que duermen en la cama de los adultos y hasta 17 veces mayor si el descanso ocurre sobre un sofá.
Entre las causas más frecuentes se encuentran el sobrecalentamiento, el aplastamiento accidental y la obstrucción de las vías respiratorias.
Además del colecho, existen otros factores de riesgo que incrementan la probabilidad de muerte súbita, como el hacinamiento en el hogar (70,8% de los casos), el consumo de tabaco en el hogar (27,4%), los nacimientos prematuros y el bajo peso al nacer.
La SAP lanzó la campaña "Sueño Seguro", que se desarrollará del 13 al 18 de octubre, con el objetivo de informar a las familias sobre las prácticas que disminuyen los riesgos de muerte súbita. Las principales recomendaciones incluyen:
Posición para dormir: Acostar al bebé siempre boca arriba para dormir.
Lugar de descanso: El bebé debe dormir en su propia cuna con un colchón firme y plano, ubicada en la habitación de los padres al menos durante los primeros 6 meses.
Entorno seguro: Evitar la presencia de almohadas, chichoneras, peluches, ropa suelta o edredones en la cuna.
Temperatura adecuada: No abrigar en exceso al bebé ni cubrirle la cabeza.
Uso de chupete: Ofrecerle el chupete para dormir (una vez establecida la lactancia) puede disminuir el riesgo de muerte súbita.
Controles médicos: Cumplir con los controles prenatales y el calendario de vacunación, incluyendo la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) durante el embarazo.
La SAP enfatizó que, en caso de que las familias opten por la práctica del colecho, deben hacerlo bajo orientación profesional y con medidas preventivas adecuadas para reducir al máximo los riesgos.
El objetivo es promover entornos de descanso más seguros para los lactantes y prevenir tragedias evitables.
