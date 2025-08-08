El Hospital Iturraspe fue certificado como efector amigo de la lactancia
Un reconocimiento al compromiso con la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna. Espacios adecuados, formación del personal y acompañamiento integral a las familias forman parte de esta política sanitaria
Se posiciona como un efector comprometido con la promoción activa de la lactancia materna Foto: Luis Cetraro
En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Hospital J. B. Iturraspe recibió una distinción clave: fue certificado como hospital amigo de la lactancia. El reconocimiento lo posiciona como un efector comprometido con la promoción activa de la lactancia materna a través de prácticas que garantizan el acompañamiento integral a madres, bebés y personal del sistema de salud.
El anuncio fue acompañado por autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y del propio efector, quienes detallaron el trabajo que se viene desarrollando en distintas áreas del hospital para fomentar y garantizar el derecho a una lactancia segura, sostenida y respetada.
Francisco Sánchez Guerra, director del hospital Iturraspe, destacó la importancia del reconocimiento y valoró el esfuerzo colectivo que permitió alcanzarlo.
“El que sea reconocido como tal, para nosotros es un gran logro y es un premio para toda la comunidad hospitalaria. Estamos acostumbrados a hablar de dificultades, de medicamentos, de tecnología, y hoy estamos festejando que todo el hospital se ha embarcado en algo tan natural como es promover la lactancia”, expresó con emoción.
La lactancia materna es un acto de amor, salud, vínculo y cuidado mutuo.
El director explicó que este trabajo fue transversal a todas las áreas del hospital, y que no se trata solo de un abordaje centrado en maternidad o neonatología.
“Cuando subí a la dirección, la gente de Neo y la maternidad me decían ‘tenemos que ir por esto nuevamente’. Y el desafío era que todos participemos. Lógicamente hay gente que tiene un valor enorme, como quienes trabajan en el espacio de lactancia, y las ‘mamás corazón’ que colaboran hace años con las madres. Sin ellas no lo podríamos haber logrado”, destacó.
Una de las características que hace especial al Iturraspe es que su espacio de lactancia no está destinado únicamente a las pacientes, sino también al personal que allí trabaja.
“El espacio de lactancia es para todo el personal del hospital, para todas las mamás que trabajan acá. Buscamos que sea respetado, difundido, que sea un movimiento que entre todos llevemos adelante”, señaló Sánchez Guerra.
Además, remarcó que el espacio está disponible las 24 horas del día. “Si una trabajadora está en periodo de lactancia, puede venir en cualquier momento a utilizarlo como lo necesite. Y lo más importante: hay gente con conocimiento que puede acompañarla”, agregó.
Facilitar la lactancia materna
Formación, compromiso y trabajo en red
María Fernanda Digiacinti, directora provincial por la Salud Integral de Niñez y Adolescencias, fue otra de las voces destacadas durante la presentación. “Desde el Ministerio de Salud de la provincia estamos felices, pero sobre todo muy agradecidos con este gran hospital Iturraspe, que se ha puesto al hombro transformarse en un hospital amigo de la lactancia”, señaló.
Para recibir esta certificación, los efectores deben cumplir con 10 pasos fundamentales.
“Nosotros desde la Dirección Provincial de Niñez lo que hacemos es acompañar, pero el trabajo más importante lo hace cada trabajador del hospital. Todos —desde servicios generales hasta administrativos y médicos— deben realizar un curso y formarse. Actuamos como una red con respecto a la lactancia materna”, explicó.
Digiacinti detalló que en la provincia existen otros centros de salud y hospitales que avanzan en la misma dirección, aunque en menor escala debido a su tamaño.
“Tenemos casi 60 espacios de lactancia que están distribuidos en centros de salud, hospitales e incluso en empresas privadas”, comentó. Esta última estrategia, la de llevar espacios de lactancia a ámbitos laborales, responde a una preocupación común: el momento en que las madres deben regresar a sus trabajos.
“El lema de este año es ‘priorizar la lactancia construyendo sistemas de apoyo sostenibles y sustentables’. El regreso al trabajo es un momento bisagra en el que sostener la lactancia se vuelve difícil. Por eso es clave contar con espacios adecuados que lo faciliten”, enfatizó.
¿Hasta cuándo se recomienda dar la teta?
Sobre la duración recomendada de la lactancia, la especialista recordó lo establecido por organismos internacionales como la OMS y UNICEF.
“Hasta los seis meses, se recomienda la lactancia materna exclusiva, es decir, como único alimento y bebida. A partir de los seis meses se incorpora alimentación complementaria segura y saludable. Y se sugiere continuar con la lactancia hasta los dos años o más”, explicó Digiacinti.
