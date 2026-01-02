Cierre de un ciclo

Fin de año y salud mental: por qué aumenta la ansiedad y cómo empezar el nuevo sin autoexigencia

El fin de año no es un examen ni un punto final, sino una estación más del camino. La presión por “cerrar etapas”, cumplir objetivos y arrancar enero con cambios drásticos puede disparar ansiedad, culpa y agotamiento emocional. Una profesional brindó claves para entender qué nos pasa y cómo atravesar este período con mayor equilibrio.