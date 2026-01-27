Contaminación

Nanoplásticos y agua potable: cómo favorecen la persistencia de virus y bacterias

Investigadores señalan que partículas plásticas de tamaño nanométrico pueden fortalecer biopelículas microbianas y reducir la eficacia de desinfectantes usados en plantas de agua potable, lo que plantea desafíos para los sistemas de tratamiento y la seguridad sanitaria.