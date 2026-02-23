Alivio hídrico en el centro y norte agrícola

Lluvias mejoran la soja y sostienen la proyección de 48,5 millones de toneladas

Las recientes precipitaciones en el centro y norte del área agrícola mejoraron la condición hídrica de los cultivos de verano, según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La soja mostró una recuperación significativa en su estado general y se mantiene la proyección de 48,5 millones de toneladas, aunque persisten fuertes contrastes regionales y la evolución dependerá de la continuidad de las lluvias.