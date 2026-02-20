El año 2025 cerró con récord de empresas importadoras y máximos en sectores clave en Santa Fe
Más de 13 mil realizaron al menos una operación de este tipo durante diciembre, el nivel más alto para ese mes en los últimos 8 años. Se acelera un proceso de reconversión que abandona la producción local.
El año 2025 cerró con récord de empresas importadoras. Crédito: Xinhua.
En diciembre de 2025 13.079 empresas santafesinas realizaron al menos una importación, el nivel más alto para ese mes en los últimos ocho años. El fenómeno confirma un cambio estructural en los incentivos económicos, que está llevando a muchas empresas a abandonar la producción local para volcarse a la importación
Los datos fueron proporcionados por el Observatorio de Importaciones de APYME, en su primer informe correspondiente al año en curso, que incluye una suerte de "ranking" de los rubros que encabezan esta tendencia.
Automotriz: USD 12.841 millones en importaciones (récord en valores, no en cantidades).
Calzado: 39.181 toneladas por USD 825 millones.
Carne: 148.608 toneladas por USD 624 millones.
Fideos secos: 9.392 toneladas por USD 22,7 millones.
Frutas y verduras: 756.260 toneladas por USD 813 millones.
Juguetes: 35.221 toneladas por USD 302 millones.
Lácteos: 297.990 toneladas por USD 1.119 millones.
Línea blanca: 158.297 toneladas por USD 1.224 millones.
Maquinaria agrícola: 192.172 toneladas por USD 2.144 millones.
Materiales para la construcción: USD 1.402 millones (récord en valores, no en cantidades).
Muebles: 55.117 toneladas por USD 152 millones.
Textil: 406.569 toneladas por USD 1.831 millones.
Automotriz: USD 12.841 millones en importaciones. Crédito: Reuters.
Caída del empleo
En este marco, en la provincia de Santa Fe se registraron 10.484 puestos de trabajo menos que en noviembre del 2023, 48% de los cuales pertenecen a industrias manufactureras.
Respecto a la cantidad de empresas se verificó el cierre de 2.341 desde el comienzo de la actual gestión nacional.
Si bien a nivel nacional no se registra un récord general de cantidades importadas, las cadenas productivas relevadas por el Observatorio —que representan una porción significativa del empleo santafesino— sí alcanzaron máximos históricos.
El comportamiento se refleja también en la evolución del empleo: estos sectores muestran caídas más pronunciadas que el promedio general.
Esto significa que el incremento de las importaciones no está vinculado a un crecimiento del sector productivo: si se analizan los bienes que se importan según su uso económico, durante en diciembre de 2025 los bienes finales estuvieron 44,4% por encima de enero de 2024 mientras que los bienes intermedios fueron sólo 8,8% superiores.
Lo anterior explica las cifras records de importaciones de consumo masivo en la categoría "Resto", donde están las importaciones por courier a través de plataformas como Shein, Temu o Mercado Libre, que alcanzaron los USD 954 millones.
El informe destaca que la combinación de desregulación comercial, tipo de cambio, costos de servicios y condiciones de financiamiento está modificando los incentivos económicos. En este escenario, muchas empresas encuentran más rentable importar que producir.
En ese sentido, puede citarse la reciente afirmación de Paolo Rocca en la conferencia de la Unión Industrial Argentina, cuando señaló que los empresarios pueden desmontar plantas productivas y mantener sus canales comerciales para dedicarse a importar.
Conusmo masivo a través de plataformas como Shein, Temu o Mercado Libre. Crédito: Reuters.
Contexto internacional
La apertura económica se da en un contexto global complejo. La mayoría de los países (incluidos Estados Unidos, China y buena parte de las economías emergentes) aplican distintos mecanismos de protección sobre sus importaciones.
Incluso en Europa y otros países del G7 se observan tendencias crecientes hacia el proteccionismo.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha intensificado estas tensiones: parte de la producción china que encuentra restricciones para ingresar al mercado estadounidense busca nuevos destinos. Argentina se ha convertido en uno de esos mercados. De hecho, desde septiembre, China pasó a ser el principal socio comercial del país.
En un escenario mundial signado por la reconfiguración del comercio internacional y de las cadenas globales de valor, la escalada arancelaria entre Estados Unidos y China vuelve a poner en evidencia que las grandes potencias utilizan activamente instrumentos de política comercial para proteger y fortalecer sus estructuras productivas, establece el documento.
También consigna que la Unión Europea y países de nuestra región, como Brasil, vienen adoptando medidas económicas, financieras, comerciales y regulatorias con el objetivo de resguardar sectores estratégicos, sostener el empleo y fortalecer la competitividad de sus industrias.
El informe concluye en que Argentina avanza en un proceso de apertura económica acelerado, con una limitada implementación de políticas orientadas a preparar su entramado productivo para insertarse en un contexto global cada vez más fragmentado y competitivo.