Comercio y hotelería tributarán menos Ingresos Brutos en Santa Fe

El Gobierno Provincial bajó la alícuota al 2,5 % para comercios y establecimientos hoteleros con facturación anual de hasta 180 millones de pesos. La medida forma parte de la Ley Tributaria 2026 y apunta a aliviar costos, sostener el empleo y fortalecer la actividad económica en toda la provincia.

Comercio y hotelería tributarán menos Ingresos Brutos en Santa Fe.
La Provincia puso en vigencia la reducción de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al 2,5 % para los sectores de comercio y hotelería que registren una facturación anual de hasta 180 millones de pesos. La decisión se inscribe en la agenda de alivio fiscal prevista en la Ley Tributaria 2026 y busca acompañar a dos de los rubros más dinámicos de la economía santafesina.

Con esta reglamentación, los contribuyentes alcanzados comenzarán a tributar a una tasa menor, lo que implica una baja efectiva del impuesto y un impacto directo en la estructura de costos de comercios y establecimientos hoteleros de toda la provincia.

El Gobierno Provincial bajó la alícuota al 2,5 % para comercios.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la actividad económica, sostener el empleo y mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas, en especial aquellas vinculadas al consumo interno y al turismo.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, destacó el alcance de la medida: “Seguimos avanzando con nuestra agenda de reducción de impuestos y cumpliendo con lo establecido en la Ley Tributaria 2026. En este caso, acompañamos al comercio y a la hotelería con una baja concreta de Ingresos Brutos para quienes facturan hasta 180 millones de pesos al año”.

Mirá tambiénLa inflación de enero en Santa Fe sostuvo un 2,6%: cuáles productos subieron más

A quiénes alcanza el beneficio

La alícuota reducida del 2,5% está destinada a contribuyentes inscriptos en actividades de comercio y hotelería que no superen el tope de facturación anual establecido. De este modo, se prioriza el acompañamiento a pequeños y medianos emprendimientos, que constituyen una parte central del entramado productivo y del empleo en Santa Fe.

La aplicación del beneficio no requiere trámites complejos y se basa en información ya disponible en los registros fiscales, en línea con una política tributaria más simple, previsible y equitativa.

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, subrayó el sentido de la decisión: “Esta medida apunta a aliviar la carga impositiva de sectores clave que generan empleo y movimiento económico en cada localidad de la provincia”. Y agregó: “La baja de alícuotas es una herramienta concreta para fortalecer la actividad y acompañar el crecimiento”.

compras comercio peatonal San Martín di SalvatoreLa medida apunta a fortalecer la actividad económica. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Gestión simple y reglas claras

La reglamentación establece criterios claros para la aplicación del beneficio, apoyados en datos ya existentes en el sistema tributario provincial, lo que garantiza un esquema transparente y previsible para los contribuyentes alcanzados.

Desde el Ministerio de Economía informaron que, en articulación con cámaras empresarias y entidades representativas, se desplegará una estrategia de difusión para que todos los contribuyentes conozcan el alcance de la medida y puedan acceder al beneficio sin obstáculos administrativos.

