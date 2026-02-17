Alivio fiscal

Comercio y hotelería tributarán menos Ingresos Brutos en Santa Fe

El Gobierno Provincial bajó la alícuota al 2,5 % para comercios y establecimientos hoteleros con facturación anual de hasta 180 millones de pesos. La medida forma parte de la Ley Tributaria 2026 y apunta a aliviar costos, sostener el empleo y fortalecer la actividad económica en toda la provincia.