En línea con lo nacional

La producción industrial en Santa Fe cayó en diciembre un 9,8% interanual

El indicador desestacionalizado de producción se redujo un 3,9% respecto al mes anterior. El 68% del total de ramas industriales presentó una caída interanual de su nivel de producción. Problemas de empleo y en la cadena de pagos en el reporte de la Federación fabril.