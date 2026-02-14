La producción industrial en Santa Fe cayó en diciembre un 9,8% interanual
El indicador desestacionalizado de producción se redujo un 3,9% respecto al mes anterior. El 68% del total de ramas industriales presentó una caída interanual de su nivel de producción. Problemas de empleo y en la cadena de pagos en el reporte de la Federación fabril.
Las empresas industriales enfrentan una situación financiera crítica, evidenciada por caída en los puestos de trabajo y un incremento drástico en el volumen de cheques rechazados.
El nuevo informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) detalla un escenario de retroceso generalizado en la actividad manufacturera durante el año 2025. Los datos revelan caídas significativas en la producción siderúrgica, automotriz y de maquinaria agrícola, impulsadas por una baja en la demanda interna y el aumento de las importaciones.
Este contexto negativo se refleja también en el deterioro del empleo industrial, con una pérdida constante de puestos de trabajo y el cierre de unidades productivas. Asimismo, las empresas enfrentan una situación financiera crítica, evidenciada por un incremento drástico en el volumen de cheques rechazados, en consonancia con la publicación de los datos de INDEC que indican que la industria cerró el año con el menor nivel de actividad en 21 meses a nivel nacional.
El documento resalta una marcada primarización de las exportaciones, donde los productos básicos ganan terreno frente a los bienes con mayor valor agregado. Por último, la reducción en el consumo de energía y gas industrial confirma la parálisis que afecta a la mayoría de los sectores fabriles de la provincia.
Caída de la demanda interna
La caída de la demanda interna fue un factor determinante que obstaculizó el desempeño de la industria santafesina en 2025. Según el informe de FISFE, este descenso en el consumo local actuó en conjunto con otros factores negativos —como el aumento de importaciones y los costos financieros— para frenar la actividad fabril.
Evolución de la Producción Industrial en Santa Fe. Serie original, variación porcentual interanual, período enero 2018 - diciembre 2025.
El impacto se manifestó de manera diferenciada en distintos sectores:
- Industria Siderúrgica: Fue uno de los rubros más golpeados directamente por este fenómeno. La caída de la demanda interna de productos siderúrgicos, provocada por la paralización de la obra pública nacional y la menor actividad en la construcción y la manufactura, mantuvo la producción en mínimos históricos, con una producción de acero por debajo de las 700 mil toneladas.
- Competencia con importados: La contracción del mercado interno se vio agravada por un incremento sustancial en la importación de bienes de consumo (+44,6%), lo que generó una competencia desventajosa para la producción nacional en un contexto de ventas deprimidas.
- La excepción del sector porcino: A contramano de la tendencia general, la faena de porcinos creció un 7,5% en la provincia, impulsada específicamente por un mayor consumo interno, lo que demuestra que ciertos segmentos de alimentos lograron sostenerse mejor gracias a la demanda local.
En términos generales, la combinación de una menor demanda doméstica y la entrada de productos terminados del exterior configuró un escenario recesivo para la mayoría de las ramas industriales de la provincia, según la lectura de los autores del reporte.
Impacto negativo en el empleo
La crisis descrita por Fisfe golpeó el mercado laboral industrial de Santa Fe provocando una contracción sostenida tanto en la cantidad de trabajadores como en la de empresas activas. Desde finales de 2023 hasta octubre de 2025, la tendencia ha sido negativa, alineándose con el contexto económico nacional para el sector.
Dinámica general y sectorial, diciembre de 2025, variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior.
Los datos clave del informe de FISFE revelan:
-Pérdida de puestos de trabajo: Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la industria manufacturera provincial perdió 7.714 trabajadores cubiertos, lo que representa una caída del 5,6%. Si miramos solo la comparación interanual a octubre de 2025, la reducción fue de 1.100 personas (-0,8%).
- Cierre de empresas: La base empresarial también se achicó. En ese mismo período acumulado (dic 2023 - oct 2025), dejaron de operar 292 empleadores asegurados en la provincia, una disminución del 4,9%.
- Tendencia nacional: Esta situación no es aislada; a nivel nacional, el empleo industrial registrado lleva 20 meses consecutivos de caída (desde marzo de 2024), afectando especialmente a sectores como textiles, metalmecánica y madera.
Además del empleo, la situación financiera de las empresas que siguen activas se ha deteriorado notablemente, con un aumento drástico en el rechazo de cheques. ¿Te interesa conocer más detalles sobre esta ruptura de la cadena de pagos?
Cortes en la cadena de pagos
La ruptura de la cadena de pagos se manifestó según la Federación Industrial de Santa Fe a través de un deterioro drástico en la solvencia financiera de las empresas durante 2025, alcanzando niveles críticos hacia el final del año.
De acuerdo al informe, este fenómeno se evidenció principalmente en el rechazo de instrumentos de pago por falta de fondos:
- Explosión de cheques rechazados: En diciembre de 2025, la cantidad de cheques rechazados por no tener fondos suficientes creció un 205% interanual.
- Aumento de la deuda impaga: El impacto económico fue aún mayor que el volumen de documentos, ya que el monto nominal de dinero involucrado en estos rechazos se disparó un 311%.
Esta asfixia financiera, combinada con los elevados costos de financiación, llevó a que casi una cuarta parte de las industrias (23,7%) calificara su situación financiera actual directamente como "mala".