Santa Fe registra un leve aumento del trabajo registrado pero menos empleos que en 2023

La información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) proporcionada por la Secretaría de Trabajo de la Nación para Santa Fe da cuenta que el empleo privado registrado experimentó en noviembre un leve crecimiento respecto del mes anterior.
Con estacionalidad se contabilizan en dicho mes 511.400 empleos, cuando en octubre alcanzaron 510.700.
Sin embargo, desde el comienzo de la actual gestión de gobierno, la provincia perdió 12.300 empleos. En diciembre de 2023 se contabilizaban 523.700 trabajadores y trabajadoras en el sector privado.
A nivel nacional se verificó una caída del empleo privado registrado del 0,2% respecto del mes anterior.
Por actividad
En su desempeño por rama de actividad, se destaca que los sectores que aumentaron el empleo respecto al mes anterior fueron: Pesca (+0,7%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,3%); Hoteles y restaurantes (+0,1%) y Servicios comunitarios, sociales y personales (+0,1%).
El turismo generó un leve repunte de empleo a través de rubros como hotelería y restaurantes.Los festivales populares son una buena ocasión para atraer visitantes. Foto: Archivo.
Por su parte, el Suministro de electricidad, gas y agua y Servicios sociales y de salud se mantuvieron estables. Finalmente, la caída mensual del empleo estuvo liderada por las Industrias manufactureras (-0,4%), Comercio y reparaciones (-0,4%), Explotación de minas y canteras (-0,4%) y las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%).
El comercio tuvo una caída del 0,4 % en el mes de noviembre. Foto: Archivo.
Trabajo independiente
Por su parte, en noviembre de 2025 el trabajo independiente mostró una variación positiva del 0,6% respecto al mes anterior.
Todas las categorías de trabajo independiente mostraron una expansión respecto al mes anterior: las personas que adhieren al monotributo social registraron un incremento del 3,5%, las personas encuadradas en el régimen de monotributo crecieron un 0,3% y aquellas que pertenecen al régimen de autónomos aumentaron un 0,4%.
El trabajo en casa particulares creció un 0,6% respecto del mes anterior.
En trabajo en casas particulalares creció un 0,6 % respecto de octubre. Foto: Archivo.
La remuneración nominal bruta promedio fue de $1.836.177. Por su parte, la mediana de la remuneración bruta fue de $1.394.745.