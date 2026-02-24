El indicador de confianza empresarial muestra claroscuros entre industriales
La producción cayó y el mercado interno -más que la apertura- es el gran desafío para las manufacturas de origen industrial. La encuesta a los responsables de empresas del rubro revela que 78% de los consultados no prevén nuevas mermas de producción hasta abril.
Las importaciones preocupan mucho menos que la depresión de la demanda interna. REUTERS/Gerardo Marin
Según la Encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria Manufacturera (con datos de febrero de 2026) difundida por el Indec, el principal obstáculo que restringe la producción fabril en el país es, por un amplio margen, la debilidad del mercado local.
Es lo que los economistas advierten como fenómeno de estancamiento (estanflación si se combina con la inflación cercana al 3% mensual). Hasta abril, el 60,7% de las empresas fabriles consultadas por el Indec estima que la producción no afrontará cambios, el 17,6% estima que se incrementará y el 21,7% estima que disminuirá.
La expectativa no mejora su balance. Está lejos de significar recuperación productiva.
Incluso el indicador desestacionalizado de producción (según Fisfe) se redujo un 3,9% respecto al mes anterior. El 68% del total de ramas industriales presentó una caída interanual de su nivel de producción. Problemas de empleo y en la cadena de pagos.
Sin embargo, en paralelo y de acuerdo con el registro del Intercambio Comercial Argentino (ICA), los números para las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) a nivel nacional sumaron US$ 1.939 millones en enero, una variación que representa un fuerte crecimiento del 37% interanual en comparación con enero de 2025.
Sólo 4,8% de los consultados en la encuesta del Indec estima que la demanda externa será insuficiente. Pero 52,6% de los empresarios apunta que la demanda interna está por debajo de lo normal.
Sin mayores cambios hasta abril
El Índice de Confianza en Empresarial (ICE de la industria manufacturera) está compuesto por la opinión empresarial sobre las expectativas futuras del volumen de producción, la evaluación actual de la cartera total de pedidos de clientes y la evaluación actual del nivel de stocks de productos.
Según la encuesta, los factores que más limitan la capacidad de aumentar la producción, ordenados por su nivel de impacto según la percepción de las empresas, están encabezados por la demanda interna insuficiente.
La preocupación por el mercado interno pesa mucho; la paertura incide menos.
Es el factor más crítico, citado por el 53,5% de los encuestados. Este porcentaje indica que más de la mitad de las empresas industriales ven en la falta de consumo local su mayor barrera para crecer.
El efecto de la apertura
En cuanto a la competencia de productos importados, se ubica en segundo lugar con un 11,7%, representando una preocupación significativa para una parte del sector, aunque mucho menor que la demanda interna.
La incertidumbre económica afecta al 5,7% de las empresas, lo que sugiere que la inestabilidad del contexto macroeconómico sigue siendo un freno relevante para la toma de decisiones productivas en un margen menor de empresas.
Lo mismo pasa con la escasez de materias primas, insumos o componentes: con un 5,5%, los problemas en la cadena de suministro también juegan un rol limitante, pero en el margen de una minoría del muestreo.
Otros factores mencionados, pero con menor incidencia (por debajo del 5%), incluyen la demanda externa insuficiente (4,8%), problemas financieros (3,1%) y la falta de equipo adecuado (2,1%). Cabe destacar que un 4,8% de las empresas declaró no tener ningún factor limitante actualmente