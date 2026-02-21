Tras 20 años de déficit hasta 2024

La balanza energética aportó 31% del superávit comercial argentino en enero

A pesar de la baja de precios internacionales, el aporte de Vaca Muerta y los avances de obras (gasoducto y oleoducto a Punta Colorada) hacen verosímil la promesa de exportaciones por US$ 50 mil millones en 2030.