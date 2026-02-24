Soja con prima de USD 20, trigo arriba de USD 200 y lluvias que cambian el escenario productivo en Argentina

El mercado internacional de granos atraviesa una semana marcada por tensiones comerciales, factores geopolíticos y cambios climáticos que impactan tanto en los precios como en las perspectivas productivas.
La posibilidad de mayores compras de China a EE.UU., tensiones geopolíticas y un clima que empieza a recomponer reservas en Argentina reconfiguran el tablero de los granos. Mientras la soja mantiene una prima de USD 20 en Chicago y el trigo supera los USD 200 por tonelada, el maíz avanza con una cosecha lenta y rindes heterogéneos.
En soja, el mercado de Chicago sostiene una prima cercana a USD 20 por tonelada impulsada por la posibilidad de que China se comprometa a comprar 8 millones de toneladas adicionales a Estados Unidos en el marco de las negociaciones para extender la tregua comercial. A esto se suma la fuerte participación de los fondos, que en apenas dos semanas compraron más de 15 millones de toneladas en futuros.
Además, el mercado reaccionó al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que invalidó el sustento legal de los aranceles globales impulsados por Donald Trump.
Aunque la administración estadounidense ya anticipó que apelará la decisión y buscará sostener la guerra comercial mediante otros mecanismos, la medida introduce un nuevo factor de incertidumbre.
En paralelo, Brasil avanza con la cosecha de soja, aunque con demoras en el norte por las lluvias, problemas de calidad y dificultades logísticas. Aun así, se proyecta una producción superior a 180 millones de toneladas, un volumen que podría ejercer presión bajista en los precios, especialmente si se confirma una menor intención de compra por parte de China.
Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, explica que “el mercado de soja en Chicago mantiene un premio cercano a los 20 dólares por tonelada por la expectativa de mayores compras chinas, pero al mismo tiempo hay factores bajistas como la gran cosecha de Brasil y una menor intención de compra por parte de ese país”.
El especialista agrega que “los fondos compraron en apenas dos semanas más de 15 millones de toneladas en futuros, lo que muestra el fuerte posicionamiento especulativo que hoy sostiene los precios”.
A esto se suma la perspectiva de mayor superficie de soja en Estados Unidos para la campaña 2026/27. Las primeras estimaciones del USDA indican un incremento de 1,5 millones de hectáreas, aunque los stocks finales no variarían demasiado debido a una mayor molienda interna y a la normalización de las exportaciones hacia China.
Parte de esta mayor molienda dependerá de la política de biocombustibles de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA), que podría moderar ligeramente la propuesta inicial de consumo obligatorio de biodiesel.
En Argentina, el clima comenzó a dar señales positivas para los cultivos de verano. Las lluvias registradas en el centro y norte del país mejoraron las reservas de agua en los suelos, aunque también se registraron daños por granizo en unas 400.000 hectáreas en Santa Fe y Córdoba.
Las mejores condiciones de humedad se concentran en el norte argentino (NOA y NEA), donde los perfiles están relativamente bien abastecidos, aunque las altas temperaturas habituales de la región hacen necesario algún aporte adicional de agua para asegurar un buen piso productivo.
En el centro del país, las lluvias recientes recompusieron reservas y mejoraron el estado de los cultivos. Los pronósticos anticipan ahora un período más seco y un nuevo episodio de precipitaciones en los primeros días de marzo, lo que podría estabilizar la producción de soja de primera y recuperar parte del potencial de rinde de la soja de segunda.
Sin embargo, persisten focos de preocupación. El este del país (especialmente el centro-este y sudeste de Buenos Aires) continúa muy seco y sin lluvias relevantes en el corto plazo.
“Las lluvias en el centro y norte del país mejoraron la condición de los cultivos y permitieron recomponer reservas de humedad en el suelo, lo que estabiliza las perspectivas productivas, aunque preocupa que el centro-este y sudeste de Buenos Aires continúan muy secos”, señala Romano.
El estado de los cultivos muestra una evolución similar a la del año pasado en cuanto a los momentos de deterioro y recuperación, aunque siempre en niveles superiores. Esto es consistente con estimaciones de producción que se ubican entre 47 y 48 millones de toneladas de soja para la campaña.
A pesar de esta mejora climática, las ventas anticipadas de soja por parte de los productores vienen retrasadas. La combinación de lluvias que mejoraron las expectativas productivas y un leve retroceso de los precios desde los máximos recientes está llevando a los productores a postergar decisiones comerciales.
En maíz, el mercado internacional muestra menos novedades, aunque se mantienen exportaciones muy activas desde Estados Unidos, en línea con las mejoras proyectadas por el USDA en su informe WASDE.
El primer reporte de oferta y demanda para la campaña estadounidense resultó constructivo para el mercado: se estiman 2 millones de hectáreas menos de producción, incluso por debajo de lo que esperaba el mercado, con una reducción en los stocks finales, aunque todavía en niveles considerados elevados.
En Argentina, la cosecha comenzó oficialmente pero no alcanza aún el 4% del área, con rindes muy heterogéneos según la región. Las lluvias recientes mejoraron la condición de los cultivos, aunque retrasarán las tareas de cosecha al menos 10 días.
“Las lluvias mejoraron el estado de los cultivos de maíz, pero al mismo tiempo retrasarán la cosecha, aunque por ahora el pronóstico de una ventana sin precipitaciones debería evitar mayores complicaciones”, explica Romano.
Las ventas por parte de los productores se mantienen más activas que en soja, aunque dentro de niveles cercanos al promedio histórico. La estrategia predominante parece ser vender maíz y esperar mejores oportunidades para comercializar la soja.
El mercado de trigo fue uno de los más firmes de la semana. Las tensiones geopolíticas, con la posibilidad de ataques de Estados Unidos a Irán y el recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania, impulsaron las cotizaciones.
Además, el clima genera dudas productivas en varias regiones clave: condiciones secas en Estados Unidos, exceso de lluvias en Rusia y un clima errático en la región del Mar Negro.
Los ataques rusos a los puertos de Odesa redujeron la capacidad exportadora de Ucrania hasta en 30%, lo que encarece los fletes logísticos y afecta principalmente a girasol, trigo y maíz.
En este contexto, el Consejo Internacional de Granos anticipa menor producción global y una demanda más firme, mientras que el informe Outlook del USDA proyecta una leve caída del área sembrada en Estados Unidos y un ajuste mayor en la producción, aunque con stocks finales relativamente estables por menores exportaciones.
En Argentina, la comercialización avanza con buen ritmo, con una cantidad importante de buques programados para carga, aunque el volumen comienza a descender.
“La suba internacional del trigo se trasladó al mercado local, aunque con menor intensidad por la gran producción que tuvo Argentina este año”, señala Romano.
Para la nueva campaña, el trigo con entrega diciembre ya superó los USD 200 por tonelada, y si la tendencia alcista en Chicago continúa, el mercado podría convalidar valores cercanos a USD 210 por tonelada en los próximos meses.