Avanza en el NOA, NEA y Litoral

Aumenta la presencia de la chicharrita del maíz y refuerzan el pedido de monitoreo en zonas endémicas

El 36º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis advierte un crecimiento previsible de capturas en casi todas las regiones agroecológicas del país. Aunque la infectividad a Spiroplasma (CSS) sigue siendo baja, los especialistas recomiendan intensificar controles y remitir muestras ante el mayor riesgo en áreas con maíces tempranos y tardíos.