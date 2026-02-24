Mejoran los rindes y los números:

Soja 2025-26: el centro norte santafesino se encamina a otra campaña récord con márgenes positivos

Un informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe proyecta un escenario productivo y económico favorable para la campaña de soja 2025-26 en el centro norte provincial. Con rindes promedio que podrían superar los 35 qq/ha y una producción cercana a las 5,5 millones de toneladas, los márgenes brutos estimados se ubicarían entre 15% y 20% por encima del ciclo anterior, siempre que no medien eventos climáticos adversos de magnitud.