Soja 2025-26: el centro norte santafesino se encamina a otra campaña récord con márgenes positivos
Un informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe proyecta un escenario productivo y económico favorable para la campaña de soja 2025-26 en el centro norte provincial. Con rindes promedio que podrían superar los 35 qq/ha y una producción cercana a las 5,5 millones de toneladas, los márgenes brutos estimados se ubicarían entre 15% y 20% por encima del ciclo anterior, siempre que no medien eventos climáticos adversos de magnitud.
La producción total de soja (primera y segunda) en el centro norte de la provincia se ubicaría en torno a las 5.500.000 toneladas. Credito: REUTERS/Martin Cossarini
El último relevamiento del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA), el cultivo de soja de primera alcanzó en la región centro norte santafesina una superficie implantada de 1.070.000 hectáreas, mientras que la soja de segunda sumó otras 595.000 hectáreas.
Uno de los datos más relevantes del ciclo 2025-26 es el incremento de unas 30.000 hectáreas en la soja temprana respecto de la campaña anterior, marcando la mayor superficie desde que existen registros sistematizados a partir de 2010.
La expansión responde, principalmente, a mejores expectativas en materia de comercialización de la oleaginosa y a pronósticos productivos alentadores, especialmente en departamentos clave como Castellanos, San Martín, San Jerónimo y Las Colonias.
En términos agronómicos, el panorama es ampliamente favorable: casi la totalidad de los lotes se encuentra en estado bueno, muy bueno a excelente.
Bajo condiciones climáticas normales, el rendimiento promedio podría ubicarse en torno a los 35 qq/ha base, aproximadamente 2 quintales por encima del ciclo 2024-25. Incluso, las lluvias pronosticadas para zonas como San Martín, San Jerónimo, Castellanos, Las Colonias y San Justo podrían potenciar esos guarismos.
La producción total de soja (primera y segunda) en el centro norte de la provincia se ubicaría en torno a las 5.500.000 toneladas
De concretarse estas proyecciones, la producción total de soja (primera y segunda) en el centro norte de la provincia se ubicaría en torno a las 5.500.000 toneladas, con la posibilidad de superar el récord alcanzado en la campaña pasada.
Precios firmes y relación insumo-producto favorable
El análisis económico elaborado por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe muestra un escenario relativamente equilibrado en materia de costos y precios.
La producción total de soja (primera y segunda) en el centro norte de la provincia se ubicaría en torno a las 5.500.000 toneladas.
Durante noviembre-diciembre de 2025, los principales fertilizantes —urea, fosfato diamónico y superfosfato triple— registraron una suba promedio cercana al 6% interanual. Sin embargo, el impacto fue compensado por una mejora significativa en el precio de la soja.
En el mercado local, la oleaginosa cotizó en torno a los 340 dólares por tonelada en noviembre-diciembre de 2025, frente a los 280 dólares del mismo período del año anterior. Para la nueva cosecha (abril-mayo 2026), el precio a término se estima entre 315 y 325 dólares, alrededor de un 10% superior al ciclo previo.
En este contexto, la relación insumo-producto se ubica en valores considerados aceptables y, en algunos casos, por debajo de los promedios históricos. De acuerdo con datos sectoriales, la relación urea/soja y fosfato/soja se sitúa aproximadamente entre 18 y 28 quintales de soja por tonelada de fertilizante, respectivamente, lo que mejora la ecuación económica para el productor.
Costos, punto de equilibrio y márgenes proyectados
Los costos directos promedio para la soja de primera en la región se estiman entre 430 y 480 dólares por hectárea, mientras que en la soja de segunda oscilan entre 330 y 370 dólares por hectárea. Estos valores representan un incremento de entre 4% y 5% respecto a la campaña anterior, explicado fundamentalmente por la suba en fertilizantes.
Si se incorporan impuestos rurales e inmobiliarios y gastos de comercialización —sin considerar Impuesto a las Ganancias ni IVA— los costos totales ascienden a un rango de 530 a 680 dólares por hectárea para soja de primera y entre 430 y 480 dólares para la tardía.
La producción total de soja (primera y segunda) en el centro norte de la provincia se ubicaría en torno a las 5.500.000 toneladas
La variación interanual, cercana al 5%, se vincula principalmente al aumento en los costos de flete, variable sensible según la distancia a las terminales portuarias.
Bajo estos parámetros, el rendimiento de indiferencia —es decir, el necesario para cubrir costos— se ubica entre 17 y 21 qq/ha para soja de primera y entre 14 y 16 qq/ha para soja de segunda, entre 2 y 3 puntos porcentuales menos que el ciclo pasado. Para productores arrendatarios, al sumar el costo del alquiler, el margen de indiferencia se eleva a una franja de 20 a 25 qq/ha.
Considerando un escenario climático normal y rindes en torno a los 35 qq/ha, se proyectan márgenes brutos positivos para los productores primarios del centro norte santafesino, con mejoras estimadas entre 15% y 20% respecto a la campaña 2024-25.
Un panorama que consolida el optimismo productivo y económico en una de las regiones agrícolas más dinámicas de la provincia.