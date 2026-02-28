Transición " todavía inestable”

Baja la pobreza en Argentina y crecen la informalidad y el estrés económico

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA advierte que, pese a la estabilización macroeconómica y la mejora estadística de los indicadores de pobreza, persisten brechas estructurales, mayor precarización laboral y un 46% de la población en situación de estrés económico. La niñez sigue siendo el sector más afectado.