Las Bolsas de Cereales y de Comercio celebraron el acuerdo Mercosur–UE y la nueva Ley de Modernización Laboral
Las entidades manifestaron su beneplácito por la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la sanción de la Ley de Modernización Laboral, que incorpora el Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI). Consideran que ambas medidas fortalecen la competitividad, la previsibilidad y la inserción internacional de la Argentina.
Las entidades remarcaron que el entendimiento amplía el acceso a mercados de alta exigencia y favorece las exportaciones con mayor valor agregado.
Las Bolsas de Cereales y de Comercio de distintas regiones del país expresaron públicamente su apoyo a dos decisiones consideradas estratégicas para el modelo económico argentino: la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y la sanción de la Ley de Modernización Laboral.
El comunicado lleva la firma de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio de Chaco y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.
Las entidades señalaron que la convergencia de estas medidas representa un punto de inflexión para la competitividad del país, al consolidar reglas claras y generar un marco de previsibilidad para la inversión.
Modernización laboral y estímulo a la inversión
Uno de los ejes destacados en el comunicado es la Ley de Modernización Laboral, que incorpora el Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI). Para las entidades, la reforma contribuye a fortalecer la seguridad jurídica, promover la formalización del empleo y reducir distorsiones que afectan la productividad.
Entre los aspectos valorados se menciona la disminución de cargas sociales, considerada un incentivo directo para la generación de empleo formal y la reducción de costos estructurales.
En cuanto al RIMI, las entidades sostienen que se trata de una herramienta orientada a dinamizar las cadenas de valor mediante el impulso a la inversión en bienes de capital y la actualización tecnológica, factores clave para mejorar la competitividad sistémica.
Apertura de mercados y proyección internacional
En paralelo, el acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es interpretado como un avance sustancial en la inserción internacional del país. Las entidades remarcaron que el entendimiento amplía el acceso a mercados de alta exigencia y favorece las exportaciones con mayor valor agregado.
Desde la perspectiva del sector bursátil y agroindustrial, estas decisiones configuran un escenario más competitivo, federal y orientado al crecimiento sostenible, al eliminar —según expresaron— sesgos considerados antiproductivos y promover la generación de empleo genuino.
El documento concluye señalando que la Argentina se proyecta al mundo con mayores niveles de previsibilidad, inversión y trabajo formal, en un contexto que redefine las condiciones para el desarrollo productivo nacional.