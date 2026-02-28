Competitividad e inversión

Las Bolsas de Cereales y de Comercio celebraron el acuerdo Mercosur–UE y la nueva Ley de Modernización Laboral

Las entidades manifestaron su beneplácito por la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la sanción de la Ley de Modernización Laboral, que incorpora el Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI). Consideran que ambas medidas fortalecen la competitividad, la previsibilidad y la inserción internacional de la Argentina.