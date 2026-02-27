Agenda económica

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: qué pasará con los aranceles y cómo beneficiaría a Argentina

El tratado entre ambos bloques podría comenzar a aplicarse de manera gradual una vez superadas las instancias políticas pendientes. La reducción progresiva de aranceles y la apertura de mercados generan expectativas en sectores exportadores argentinos, aunque también plantean desafíos para algunas industrias.