Cuáles son los siguientes pasos para el acuerdo Mercosur - Unión Europea

En medio de los festejos por avance por parte del oficialismo, se dieron ciertos cambios en las instancias de disertación en la cámara alta, por lo que mediante una pequeña diferencia de tiempo en la misma jornada, Uruguay fue el primer país del Mercado Común del Sur en avalar el acuerdo con la UE.
Representantes del Mercosur junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la reciente cumbre del 17 de enero en Asuncion, Paraguay. Crédito: REUTERS/Cesar Olmedo
Los documentos cuentan con las rúbricas de ambos bloques económicos, pero requieren de los correspondientes permisos de sus integrantes. El ex presidente pro témpore y el actual, Brasil y Paraguay, respectivamente, aún no completaron el proceso legislativo.
Argentina ya avanzó
Horas más tarde de la votación en el Senado, el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, promulgó el acuerdo dentro de los límites de sus facultades como miembro del Mercosur.
Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto argentino, explicó que “la promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea”.
Pablo Quirno. Crédito: MARCO LONGARI/REUTERS
Tras la publicación formal del texto este viernes vía Boletín Oficial de Nación, Argentina comunicará formalmente al gobierno de Paraguay y la Secretaría General del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica, que ya se cumplió con los procedimientos legales internos para la aplicación del tratado.
El freno del Parlamento Europeo
Las mayores complicaciones se presentan del otro lado del Océano Atlántico, donde un sector del Parlamento Europeo se muestra más reticente al acuerdo y sus condiciones, estirando aún más la negociación figuradamente “eterna”.
Aunque el acuerdo fue firmado formalmente el 17 de enero de 2026, el proceso en el lado europeo quedó pausado poco después.La decisión clave se dio el 21 de enero, cuando el Parlamento Europeo aprobó una resolución para solicitar una opinión formal al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Desde el Parlamento se busca aclarar si la estructura jurídica del acuerdo, particularmente la estrategia de "dividir" el texto para evitar que cada parlamento nacional de los 27 países tenga que ratificar individualmente como esta sucediendo en Sudamérica, respeta las competencias de la Unión y la soberanía regulatoria europea.
La Comisión Europea, con Ursula von der Leyen a la cabeza, ha intentado agilizar la "aplicación provisional" del pilar comercial (que no requeriría la ratificación de todos los parlamentos nacionales), pero la decisión del Parlamento de llevar el texto ante el TJUE ha dejado en el aire si esa vía es viable o si el acuerdo deberá esperar a una ratificación más larga y compleja. Este nuevo proceso de revisión judicial puede demorar entre 18 y 24 meses. Aunque el acuerdo no ha sido cancelado
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Crédito: REUTERS/Yves Herman
La resistencia llega principalmente a través de los partidos verdes/izquierda y los llamados “lobbies agrarios” que son los habituales protagonistas de las acaloradas manifestaciones en campo.
Dentro de los países que se pueden considerar más reacios, contemplando que sus representaciones en el parlamento no son uniformes, se encuentran Francia, Irlanda, Polonia, Austria y Hungría.