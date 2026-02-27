Puccini junto a Karina y Adorni en la ampliación de la línea de molienda de LDC en Timbúes
Será para producir aceites destinados a la exportación. Participaron también de la actividad Juan José Blanchard, COO del Grupo y Head de Latinoámerica y de LDC; Luis Zubizarreta, director regional de Asuntos Institucionales; Fernando Correa, head regional de Oleaginosas; Juan García Fuentes, head regional de Cereales.
Gustavo Puccini este viernes en Timbúes. Crédito: Gobierno de la provincia
El jefe de Gabinete de Nación, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participaron este viernes en la inauguración de una nueva línea de molienda de la exportadora Louis Dreyfus Company (LDC) en la localidad santafesina de Timbúes, donde destacaron el rol de los productores industriales: "Son una parte esencial del futuro del país".
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mandó en su representación al ministro de la Producción, Gustavo Puccini y al secretario de cooperación del gobierno de la provincia, Cristian Cunha. La ampliación eleva la capacidad de molienda de 7 mil a 10 mil toneladas diarias. La corporación apunta a harinas ara alimentos animales y biocombustibles para aviación.
La nueva línea estará destinada al procesamiento de semillas de alto contenido oleaginoso (Camelina y Girasol), más aptas para la producción del biodiésel destinado a SAF. El "Sustainable Aviation Fuel" o Combustible Sostenible de Aviación es, básicamente, el "hermano ecológico" del combustible para aviones tradicional. Es la gran apuesta de la industria aérea para alcanzar las cero emisiones netas en 2050, ya que no requiere cambiar los motores de los aviones actuales ni la infraestructura de los aeropuertos.
Ampliación de la línea de molienda de LDC en Timbúes. Crédito: Gobierno de la provincia
En el 20° aniversario de la terminal agroindustrial, el CEO para América Latina de LDC, Juan José Blanchard, explicó que "un avión en Ámsterdam usará aceite de camelina producido en Santa Fe". En la antesala del acuerdo con la UE, la multinacional francesa se prepara para exportar al viejo continente un producto hecho en base a un cultivo alternativo.
La palabra del gobierno santafesino
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, presente en la jornada, destacó que esta inversión es potenciada por la gestión liderada por el gobernador Maximiliano Pullaro: “Nuestra visión es clara: poner la infraestructura logística de la provincia al servicio del desarrollo productivo. Aquí vemos el compromiso del sector privado, mientras que desde la Provincia estamos haciendo esfuerzos históricos para mejorar la logística vial y portuaria. Esta es la verdadera sinergia de lo público y lo privado: el Estado haciendo la infraestructura necesaria y el privado apostando con tecnología e innovación”.
Puccini recordó las obras recientes que acompañan este proceso: la inauguración del tercer carril hasta San Lorenzo, la licitación del tramo hacia Timbúes y el liderazgo santafesino en la Hidrovía, con 849 kilómetros y 28 puertos:“Son obras que bajan costos, dan seguridad y permiten que inversiones como esta tengan el soporte que necesitan”, afirmó.
La representación de Nación
Acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la diputada nacional Romina Diez; y las principales autoridades de la empresa, Adorni afirmó que "esta inauguración desmonta varios mitos instalados por los eternos enemigos de la Argentina que buscan por todos los medios impedir nuestro crecimiento" y resaltó que se trata de una "planta altamente especializada tanto en su nivel de maquinaria como en la tecnificación de su personal", con una "gran capacidad de incorporar valor".
"Este gobierno tiene muy claro que el sostén del país es precisamente el sector privado", enfatizó el jefe de Gabinete, y añadió que "nuestra función como gobierno es quitarles los chunches impositivos y regulatorios que cargan a sus espaldas para que puedan desplegar todo su potencial".
Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem. Crédito: Nación
Adorni remarcó que la iniciativa permitirá crear nuevos puestos de trabajo y ampliar el procesamiento de semillas en tres mil toneladas diarias adicionales, lo que va a "generar diversificación productiva al incorporar líneas para la molienda y nuevos cultivos". "Esto va a potenciar el complejo agroexportador del Gran Rosario, el más grande del mundo, y va a beneficiar principalmente a las pymes y a todos los pueblos de la región", subrayó.
"El gobierno del presidente Milei estabilizó la economía y bajó fuertemente impuestos, y todo ese esfuerzo ya se refleja en resultados concretos", señaló el funcionario. En ese sentido, detalló que en 2025 se registró un récord de cantidades exportadas para el sector agroindustrial y aseguró que "con los incentivos correctos y la baja de impuestos, todo el complejo agroindustrial y agroexportador produce cada vez más".
A su vez, Adorni se refirió a la apertura del primer sobre de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, ruta fluvial que concentra el 80% de las exportaciones. "Tras años de falta de inversión, esta nueva licitación va a permitir que, gracias a la participación privada, en pocos años veamos circulando buques de gran tamaño al tope de su carga, lo que va a incrementar los flujos de mercadería a menores costos", celebró.
