Santa Fe

Puccini junto a Karina y Adorni en la ampliación de la línea de molienda de LDC en Timbúes

Será para producir aceites destinados a la exportación. Participaron también de la actividad Juan José Blanchard, COO del Grupo y Head de Latinoámerica y de LDC; Luis Zubizarreta, director regional de Asuntos Institucionales; Fernando Correa, head regional de Oleaginosas; Juan García Fuentes, head regional de Cereales.