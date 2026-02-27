Lanzamiento en Rosario

El mercado de capitales potencia el financiamiento productivo en Santa Fe

Con la participación de autoridades provinciales, entidades financieras y referentes del ámbito bursátil, se presentó en la BCR una herramienta que busca reducir el costo del crédito para pequeñas y medianas empresas. Se evalúa replicar la experiencia en otras provincias