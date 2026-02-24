Con disparidad entre sectores

La actividad económica repuntó en diciembre y cerró 2025 con una expansión del 4,4%

El EMAE reflejó un avance en la medición del último mes del año pasado, con fuerte impulso de sectores como la agricultura y finanzas, pese a las caídas sostenidas en la industria y el comercio. El Gobierno celebró el dato en redes sociales.