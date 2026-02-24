La actividad económica repuntó en diciembre y cerró 2025 con una expansión del 4,4%

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 3,5% en diciembre, en comparación al mismo mes de 2024. De esta manera, en el acumulado de 2025, la economía avanzó 4,4%.
El EMAE reflejó un avance en la medición del último mes del año pasado, con fuerte impulso de sectores como la agricultura y finanzas, pese a las caídas sostenidas en la industria y el comercio. El Gobierno celebró el dato en redes sociales.
Los datos fueron difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con respecto a noviembre, el EMAE mejoró 0,3%.
De los sectores relevados por el organismo, en diciembre hubo once que mostraron mejoras interanuales, entre los que se destacaron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y Pesca.
Por su parte, cuatro sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual. Las mayores bajas las marcaron Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones.
La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2% ia) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Intermediación financiera (14,1% ia). Entre ambos sectores explicaron 2,4 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.
En tanto, las actividades de la Industria manufacturera (-3,9%) junto a Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%) le restaron 0,8 puntos porcentuales al estimador.
Tras conocerse el informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X y celebró: “Tanto el indicador desestacionalizado como el de tendencia-ciclo se ubicaron en máximos históricos en el último mes del año pasado”.
Y completó: “A pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA, permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)“.
En tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró que “diciembre haya marcado el MÁXIMO histórico de producción para el país (serie desestacionalizada)”.
"El crecimiento punta a punta (serie original) da 6.6% en 2024 y 3.5% en 2025. Acumula 10,3% en la presidencia de @JMilei, que suma dos años de crecimiento. Y todo esto a pesar de los kuka-tirapiedras. VLLC!", tuiteó
El presidente Javier Milei también festejó el crecimiento del 4,4% que registró la actividad económica durante el 2025, y afirmó que “Argentina Avanza”. A su vez, cargó contra los “profetas del odio” e indicó que si no hubiera sido por el “riesgo kuka” la actividad económica “hubiera crecido 7%”.