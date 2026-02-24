#HOY:

Con disparidad entre sectores

La actividad económica repuntó en diciembre y cerró 2025 con una expansión del 4,4%

El EMAE reflejó un avance en la medición del último mes del año pasado, con fuerte impulso de sectores como la agricultura y finanzas, pese a las caídas sostenidas en la industria y el comercio. El Gobierno celebró el dato en redes sociales.

El INDEC midió que la economía argentina cerró el 2025 con crecimiento.El INDEC midió que la economía argentina cerró el 2025 con crecimiento.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 3,5% en diciembre, en comparación al mismo mes de 2024. De esta manera, en el acumulado de 2025, la economía avanzó 4,4%.

Los datos fueron difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con respecto a noviembre, el EMAE mejoró 0,3%.

Por sectores

De los sectores relevados por el organismo, en diciembre hubo once que mostraron mejoras interanuales, entre los que se destacaron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y Pesca.

Por su parte, cuatro sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual. Las mayores bajas las marcaron Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones.

La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2% ia) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Intermediación financiera (14,1% ia). Entre ambos sectores explicaron 2,4 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

En tanto, las actividades de la Industria manufacturera (-3,9%) junto a Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%) le restaron 0,8 puntos porcentuales al estimador.

Celebraciones del Gobierno

Tras conocerse el informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X y celebró: “Tanto el indicador desestacionalizado como el de tendencia-ciclo se ubicaron en máximos históricos en el último mes del año pasado”.

Y completó: “A pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA, permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)“.

En tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró que “diciembre haya marcado el MÁXIMO histórico de producción para el país (serie desestacionalizada)”.

"El crecimiento punta a punta (serie original) da 6.6% en 2024 y 3.5% en 2025. Acumula 10,3% en la presidencia de @JMilei, que suma dos años de crecimiento. Y todo esto a pesar de los kuka-tirapiedras. VLLC!", tuiteó

El presidente Javier Milei también festejó el crecimiento del 4,4% que registró la actividad económica durante el 2025, y afirmó que “Argentina Avanza”. A su vez, cargó contra los “profetas del odio” e indicó que si no hubiera sido por el “riesgo kuka” la actividad económica “hubiera crecido 7%”.

