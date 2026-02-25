Informe del ROSGAN

Financiación ganadera: crecimiento del crédito en moneda extranjera y oportunidades de inversión

La evolución refleja un acceso creciente a líneas de financiamiento en moneda extranjera, una herramienta históricamente poco utilizada por la ganadería —más asociada a capital de trabajo— pero habitual en esquemas de inversión de largo plazo.