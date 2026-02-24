Confirmaron un caso de influenza aviar en un establecimiento comercial de Buenos Aires
El SENASA confirmó un nuevo brote de influenza aviar altamente patógena en un establecimiento avícola de Ranchos, provincia de Buenos Aires. El organismo activó su plan de contingencia y reforzó las medidas de control y bioseguridad en la zona.
El SENASA recordó que la influenza aviar no se transmite por el consumo de carne aviar ni de huevos, por lo que la producción destinada al mercado interno continúa con normalidad. Foto: Archivo
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), confirmó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un establecimiento avícola de la localidad bonaerense de Ranchos. El brote fue detectado en aves de corral, reproductoras padres pesados, y el organismo activó de inmediato su plan de contingencia para contener el foco.
El SENASA recordó que la influenza aviar no se transmite por el consumo de carne aviar ni de huevos, por lo que la producción destinada al mercado interno continúa con normalidad.
Según informó el SENASA, el diagnóstico se obtuvo a partir de muestras analizadas por su laboratorio oficial en Martínez, luego de que veterinarios del organismo intervinieran ante la notificación de signos clínicos compatibles con la enfermedad y una elevada mortandad de aves.
Acciones de control y vigilancia
Tras la confirmación del resultado, el establecimiento fue interdictado y se estableció una Zona de Control Sanitario, que comprende un perifoco de 3 kilómetros, donde se aplican medidas de restricción, bioseguridad y desinfección, y una zona de vigilancia de 7 kilómetros adicionales, destinada al monitoreo y rastrillaje epidemiológico.
Como parte del plan sanitario, los técnicos del SENASA supervisarán el “despoblamiento del establecimiento y la disposición final de las aves”, además de garantizar la limpieza y desinfección del predio antes de su habilitación.
Implicancias comerciales
El organismo notificará el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente las exportaciones de productos aviares a los países con los que mantiene acuerdos sanitarios basados en el estatus de libre de la enfermedad.
Sin embargo, Argentina podrá continuar exportando hacia los destinos que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP. Si no surgen nuevos casos y transcurren 28 días desde la limpieza y desinfección del establecimiento, el país podrá autodeclararse nuevamente libre ante la OMSA.
Recomendaciones preventivas
SENASA instó a reforzar las medidas de bioseguridad establecidas en la Resolución 1699/2019, entre ellas el control de mallas antipájaros, la desinfección de vehículos e insumos, y la eliminación de zonas con agua estancada.