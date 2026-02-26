#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 26 de febrero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este jueves.

En bancos hubo subas: Nación cerró en $1.425 y Santa Fe en $1.440.
El dólar cerró con mayoría de subas en bancos, mientras el blue retrocedió y el MEP avanzó.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba de 0,71% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.380 y $1.430, con alza de 0,70% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.385 para la compra y $1.440 para la venta, con variación de 0,70% y spread de $55. En ICBC, se ubicó en $1.385 y $1.445, con suba de 0,70% y spread de $60.

En Banco Entre Ríos, el cierre fue de $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Bica, se posicionó en $1.378 y $1.435, con alza de 1,77% y spread de $57.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLARS. Foto: GentilezaEl dólar MEP subió 1,03% y cerró en $1.436,80, con spread de $0,64.

Dólar MEP

El MEP terminó la rueda en alza de 1,03%: $1.436,16 para la compra y $1.436,80 para la venta. El spread fue de $0,64, con subas de $14,05 y $14,72 en cada punta frente al último registro.

American dollar money bills spread on old wooden backgroundEl dólar blue bajó $15 y terminó en $1.430, con caída de 1,04% en la jornada.

Dólar blue

El blue bajó 1,04% y cerró en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. El spread fue de $20, con una caída de $15 en ambas puntas respecto de la referencia previa del mercado informal.

