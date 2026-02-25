#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 25 de febrero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este miércoles.

En bancos hubo subas: Provincia y Santa Fe cerraron con alza de 1,07%. En bancos hubo subas: Provincia y Santa Fe cerraron con alza de 1,07%.
Seguinos en
Por: 

El dólar cerró con mayoría de subas: el blue terminó y el MEP también siguieron la tendencia alcista.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa finalizó en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, con una suba de 0,71% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, cerró en $1.370 y $1.420, con un avance de 1,07% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con una variación de 1,07% y spread de $50. En ICBC, se ubicó en $1.360 y $1.415, con suba de 0,71% y spread de $55.

En Banco Entre Ríos, el cierre fue de $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Bica, finalizó en $1.355 y $1.410, con alza de 0,71% y spread de $55.

American dollar money bills spread on old wooden backgroundEl dólar MEP subió 1,54% y cerró en $1.419,97, con spread de $0,39.

Dólar MEP

El MEP aceleró y terminó con una suba de 1,54%: $1.419,58 para la compra y $1.419,97 para la venta. El spread fue de $0,39, con un salto de más de $21 en ambas puntas frente al registro previo.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLARS. Foto: GentilezaEl dólar blue cerró en $1.435 y avanzó $5 en la jornada.

Dólar blue

El blue subió 0,35% y cerró en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta. El spread fue de $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior del mercado informal.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro