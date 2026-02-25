En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 25 de febrero, en Argentina

El dólar cerró con tendencia alcista en los financieros: el blue y el MEP también se sumaron a las subas. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1345 para la compra, $1395 para la venta.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada del martes.
