En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 25 de febrero, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada del martes.

El dólar cerró con tendencia alcista en los financieros: el blue y el MEP también se sumaron a las subas. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1345 para la compra, $1395 para la venta.


Miércoles 25.02

10:03 La cotización del dólar en cada banco

Miércoles 25.02

09:18 El valor del dólar al cierre del martes

Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

