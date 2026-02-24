En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 24 de febrero, en Argentina

El dólar cerró con tono bajista: en bancos se vieron recortes en varias pizarras, mientras que el blue bajó y el MEP, en tanto, también. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1340 para la compra, $1390 para la venta.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada del lunes.
