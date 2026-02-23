En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 23 de febrero, en Argentina

El dólar cerró con tono bajista en bancos y en el mercado informal: el blue bajó y el MEP subió levemente. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1345 para la compra, $1395 para la venta.
