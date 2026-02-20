#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 20 de febrero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, el blue bajó y el MEP cerró con una leve suba durante la jornada de este viernes.

En bancos predominaron las bajas, con recortes en Nación, Provincia y Bica.
El dólar cerró con tono bajista en bancos y en el mercado informal: el blue bajó y el MEP subió levemente.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, con una baja de 1,06% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.355 y $1.405, también con -1,06% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, con una variación de -0,35% y spread de $50. En ICBC se mantuvo en $1.365 y $1.420, con variación de 0,00% y spread de $55.

En Banco Entre Ríos, la cotización quedó en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. Banco Bica, en tanto, cerró en $1.358 y $1.413, con caída de 1,19% y spread de $55.

American dollar money bills spread on old wooden backgroundEl MEP subió 0,05% y finalizó en $1.405,15, con spread de $0,62.

Dólar MEP

El MEP cerró con una suba marginal de 0,05%: $1.404,53 para la compra y $1.405,15 para la venta. El spread fue de $0,62, con un avance moderado en ambas puntas respecto del registro previo.

dOLARES DOLAR DOLLAREl dólar blue bajó $10 y cerró en $1.430, con una caída de 0,69%.

Dólar blue

El blue retrocedió 0,69% y terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. El spread se ubicó en $20, con una baja de $10 en ambas puntas frente a la referencia anterior.

