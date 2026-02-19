Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 19 de febrero

El dólar cerró con señales cruzadas: en bancos predominó la estabilidad, con bajas puntuales en algunas entidades, mientras que el blue y el MEP tuvieron subas.
En Banco Santa Fe, la divisa finalizó en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con una baja de 0,35% y spread de $50. En Banco Entre Ríos, el cierre fue de $1.410 y $1.460, sin variación porcentual y spread de $50.
En Banco Nación, la cotización se mantuvo en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con spread de $50. En ICBC, el dólar cerró en $1.365 y $1.420, con variación de 0,00% y spread de $55.
El Banco Provincia de Buenos Aires mostró una baja de 0,35% y terminó en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con spread de $50. Banco Bica, por su parte, cerró en $1.373 y $1.430, sin cambios porcentuales y spread de $57.
El MEP terminó la rueda en alza de 0,21%: $1.408,44 para la compra y $1.408,83 para la venta. El spread fue de $0,39, con una suba moderada en ambas puntas respecto del último registro.
El blue cerró con suba de 0,35%. Finalizó en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con un spread de $20 y un avance de $5 en ambas puntas frente a la referencia previa.