En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 19 de febrero, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas puntuales, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada del miércoles.

Por: 

El dólar cerró con movimientos dispares: en bancos hubo subas en algunas pantallas, mientras que el blue y el MEP tuvieron bajas. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1370 para la compra, $1420 para la venta.

Jueves 19.02

10:11 La cotización del dólar en cada banco

Jueves 19.02

09:40 El valor del dólar al cierre del miércoles

