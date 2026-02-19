En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 19 de febrero, en Argentina

El dólar cerró con movimientos dispares: en bancos hubo subas en algunas pantallas, mientras que el blue y el MEP tuvieron bajas. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1370 para la compra, $1420 para la venta.
